Aguakan tendría los días contados; diputados revisar concesión

Diputados locales urgieron a las Comisión de Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para agilizar el proceso de revocación de concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), Aguakan, en virtud del daño económico que la misma genera a usuarios del servicio en 4 municipios.

Durante la comparecencia del titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Alberto Covarrubias Cortés quien acudió para justificar la solicitud de ajustes en las tarifas del servicio de agua potable y su presupuesto para el 2023; los legisladores demandaron explicaciones sobre diversos temas.

Luz María Beristaín Navarrete de Morena, pidió se aclare el proceso de cobertura de abasto de agua potable, que a decir del contrato concesión debía estar al 100 por ciento a más tardar en el año 2019 en los cuatro municipios donde opera la empresa DHC-Aguakan, “y hasta donde se sabe no lo han hecho”, dijo.

De igual forma se pidió el informe pormenorizado de las ganancias que la empresa Agukan ha dejado al gobierno de Quintana Roo durante el último ejercicio; además de conocer los porcentajes de cobertura en los sistemas de drenaje y alcantarillado, que para el 2020 debía estar ya en cobertura total.

“Los reclamos y quejas de los ciudadanos contra la empresa Aguakan no cesan, se dan uno tras otro, principalmente en Solidaridad, donde la consulta ciudadana del 5 de junio no fue vinculante para retirarle la concesión, pero en los otros 3 municipios donde si lo fue, hasta ahora no se ha hecho nada”, reiteró Beristain Navarrete.