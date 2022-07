Aguakan sigue sin reparar fugas en Cancún

Una tubería rota de color negro, la cual está causando fuga de agua, provoca molestia a vecinos de la supermanzana 251, fraccionamiento Paseos del Mar, no solo por el encharcamiento en la zona, sino por el gran desperdicio de líquido, el cual lleva más de un día y Aguakan no lo repara.

El desperfecto se encuentra sobre la calle Isla Mauricio, a un costado de 12 registros de agua, sobre la banqueta, a pesar de que los residentes ya reportaron los hechos a la concesionaria, la tarde del sábado 17 de julio, este domingo sigue en la misma situación.

Ante la negativa de Aguakan, las personas optaron por tapar el tubo de color negro con una bolsa de plástico, para evitar que siga desperdiciandose el agua potable. Aunado a ello, temen que la tarifa en el recibo les llegue alto.

Adriana Alhelí, vecina, indica que el servicio que ofrece Aguakan es malo, sobre todo la atención y rapidez en solucionar los problemas. “Deplano el servicio que dan es una porquería, pero lo peor es que cada mes hay q pagar su recibo, y si no pagas, allí están moleste y moleste”, dijo

Esta noticia, los afectados, lo hicieron público en redes y en grupos de Whatsapp y rápido la ciudadanía demostró su descontento con la empresa, “yo he reportado uno por Villas del Mar 3 y hasta la fecha que ni se asoman”, escribió Rosario Rosado.

“Ya quisiera Monterrey tener toda el agua que se tira en toda nuestra ciudad neta hasta que no pasemos por una situación similar no se va poner al tiro la gente”, escribió Quiroguita C., al ver la manera que Cancún “desperdicia” el agua.

