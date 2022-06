Aguakan segundo lugar en quejas desde hace 4 años: Profeco

En Cancún las quejas por mal servicio y cobros excesivos de Aguakan siguen siendo 'el pan de cada día'. Consumidores del servicio que brinda la empresa concesionaria, lamentan la situación que afecta a la población en general.

Quejas y más quejas

Cristina Baroja vecina del fraccionamiento Los Héroes en Cancún

Cristina Baroja, ciudadana cancunense no da crédito a que una empresa como Aguakan no pueda ser regulada y sancionada por las autoridades ante los abusos en sus cobros y el mal servicio.

"Cada día está más cara y cada vez más sucia el agua", externó la ciudadana residente del fraccionamiento los Héroes, de la ciudad de Cancún.

Baroja reside en Cancún desde el año de 1974, y es hasta estos últimos años que el agua tiene mala calidad.

"Antes a las 6 de la mañana que le abrías a la llave para lavarse las manos, el agua tenía un cierto olor a cloro, pero ahora en ocasiones huele a caño", refirió Cristina.

Para cocinar el agua no sirve, solo para lavar y bañarse, tiene mala calidad "por eso voté para que se fuera, pero creo que no nos hacen caso".

Leticia Arjona denuncia que el servicio de Aguakan es muy costoso y malo.

¡Pésimo servicio de Aguakan! no sirve su agua y la están cobrando muy cara, se quejó Leticia Arjona, vecina del fraccionamiento La Selva, en el municipio de Benito Juárez.

"Cada mes nos están subiendo al menos dos pesitos, como ama de casa y comerciante que somos, nos damos cuenta", destacó su inconformidad por el servicio que brinda Aguakan.

Explicó que en su vivienda hay ocasiones que el agua tiene un olor desagradable y su color es turbio.

"El agua está apestosa, huele mal y se ve que está sucia", detalló la mujer afectada.

Después de la consulta popular

Profeco dio a conocer que las quejas acumuladas del periodo 2019-2022

Tras el paso de la consulta popular, el Programa de Resultados Preliminares arrojó que para el caso de Benito Juárez 111 mil 183 ciudadanos votaron por que la empresa no continúe proporcionando el servicio de agua potable. Pero no sucederá nada, ya que no alcanzó el 35% de la votación mínima requerida por ley para que sea vinculante.

Existe inconformidad y quejas, sin embargo la población no realiza sus denuncias en las instancias correspondientes. Ya que la mayoría de las quejas las podemos encontrar a través de redes sociales, la denominadas 'denuncias 2.0'.

Aguakan y Profeco

Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan) es una de las empresas que encabezan el top 5 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de la zona Caribe Mexicano, que acumuló más quejas por parte de sus usuarios.

De 2019 al 2021 Aguakan ocupó el segundo lugar, después de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en tercer lugar se encuentra una empresa de telefonía celular.

De acuerdo al número de quejas ingresadas en la oficina de la Defensa del Consumidor zona Caribe Mexicano en contra de Aguakan, en el 2019 se atendieron 107; en 2020 fueron 92; en 2021 registró 99 y en lo que va del 2022 se tiene un acumulado de 26 quejas.

Los principales motivos por lo que la gente se queja

-Cobros indebidos.

-Negativa de la empresa por corregir cobros no reconocidos.

-Mal servicio.

-Costos elevados.

