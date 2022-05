Aguakan se inunda de quejas por mal servicio

“Ha sido un viacrucis tratar de que nos den respuestas por parte de Aguakan”, señala Koko Hernández, usuaria del servicio de agua potable que administra la empresa en Cancún.

“Tengo un terreno que ya no tiene medidor, no hay agua y aún así me vienen cobrando 21 mil pesos por adeudos que no consumí”, dice, afuera de las oficinas de la calle Yaxchilán, adonde llegó para buscar una solución.

Al salir, Koko se sube a su auto y cuenta que no logró nada, se queja del trato del personal y se lamenta porque tendrá que pagarle el adeudo a Aguakan. Se va molesta.

Aguakan sigue acumulando quejas por parte de los usuarios. En redes sociales y otros medios de comunicación manifiestan su desacuerdo con la manera en la que ha venido operando en Cancún.

“El servicio es pésimo, no tiene la capacidad para darle el mantenimiento y el suministro de agua a toda la población de Cancún”, señala Ángeles Camacho. Su principal queja son los cobros, que considera excesivos. Dice que aunque no consuman agua en casa el medidor sigue funcionando y no hay manera de reclamarle a Aguakan.

Hay baja presión

En domicilios de la Supermanzana 59 denuncian poca presión en el suministro del agua.

A las decenas de denuncias diarias, también se suma la de Norberto Ramos, quien después de tres meses obtuvo respuesta sobre una queja de baja presión de agua en su domicilio.

“El agua realmente no es potable porque en ocasiones tiene un olor fétido e incluso con apariencia turbia”, dice.

Quejas en redes sociales

Manifestación por la falta del suministro de agua en Jardines del Sur 3

Las quejas contra Aguakan también están en redes sociales. Vía Twitter, el usuario Arturo Guerrero, quien acaba de ser dado de alta del hospital, denuncia la falta de agua, debido a que Aguakan no ha bombeado en dos días. “A enfrentar la convalecencia sin agua”, dice resignado.

El 11 de marzo, habitantes del fraccionamiento de Jardines del Sur 3 se manifestaron sobre el camellón de la avenida 135 por el deficiente suministro de agua potable.

Aguakan será sometida a consulta ciudadana el domingo 5 de junio. Cuando la gente salga a votar en las elecciones para gobernador y diputados locales se le entregará una boleta adicional en la que deberá responder si está de acuerdo o no en que la empresa continúe con la concesión del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento. La consulta será en Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, donde opera Aguakan.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!