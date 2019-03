Aguakan quebranta normas en Quintana Roo

Aguakan quebranta normas en Playa del Carmen

Por negligencia, omisión o corrupción, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Agua (CNA) permiten que la empresa Desarrollos Hidráulicos del Caribe S.A. de C.V.-Aguakan en Playa del Carmen extraiga el vital líquido fuera del polígono autorizado y quebrante las prohibiciones impuestas en materia de derechos humanos y al medio ambiente.

Otros de los actos violatorios en los que incurre la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en Solidaridad son la ilegal suspensión del servicio a los morosos, excesivos cobros, el pésimo manejo de los residuos sólidos y peligrosos, y peor aún que incurra en la sobre explotación del vital líquido.

El año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó, con una vigencia de 50 años, el proyecto “Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Solidaridad” promovido por la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún-Aguakan con una vigencia de 50 años.

El documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que modificó el título de concesión expedido el 18 de diciembre del año 2014 obliga a Aguakan a cumplir con una serie de normas y técnicas que a la fecha parecen no importarles ni a la empresa ni a la Semarnat ni a la CNA.

Según el marco legal obliga a la concesionaria a trabajar sólo “dentro de una lógica de interconexión, donde los nuevos elementos solo podrán estar dentro del área delimitada por los Polígonos de Actuación y la cobertura operativa”, es decir delimita tanto su servicio como la zona de explotación acuífera.

Agrega que estos elementos deberán de cumplir con los requisitos necesarios para la integración al sistema, en donde se encontraran cumpliendo con un modelo de Responsabilidad Ambiental Integral que evaluara que los impactos ambientales estén dentro de lo establecido en el documento, que además cada elemento cumpla con las medidas de mitigación propuestas para el sistema.

Según reportes del personal de Aguakan, la concesionaria construye un pozo de extracción en el vecino municipio de Lázaro Cárdenas, a unos cinco kilómetros fuera de los linderos de Solidaridad, demarcación con la que no tiene concesión. Tampoco la MIA que le otorgó la Semarnat y la CNA le permiten extraer el vital líquido del vecino municipio de maya que no recibe ningún beneficio.

El documento establece que la delimitación de los polígonos de actuación se generó dentro de una lógica de “no interferencia con elementos naturales y administrativos que impusieran restricciones al establecimiento de los elementos del sistema”.

Entre los elementos, destacan el límite de la zona urbana del municipio de Solidaridad, en el que se utilizó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad 2010-2050 (PMDUS), con el cual se establecieron los límites máximos de crecimiento planeados para la zona urbana, los polígonos de actuación por lo tanto no sobrepasan este límite.

Asimismo los polígonos de actuación están establecidos fuera de las zonas ecoturísticas, agropecuarias, zonas de bajos, así como de áreas naturales protegidas establecidas dentro del PMDUS.

Otro elemento a destacar es el que está basado en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, para identificar las UGAS con políticas de protección, conservación, preservación y restauración, de tal manera que los polígonos de actuación estén establecidos solo en UGAS con una política compatible con el desarrollo de instalaciones para la dotación del Servicio.

Para la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) el trazo del polígono de actuación está fuera de esta delimitación.

De esta manera se observa que polígonos de actuación se encuentran fuera de restricciones administrativa, ambiental o natural que pudiera detener la capacidad de atender la creciente demanda de cobertura del servicio, conforme a la Programación de Desarrollo Urbano vigente para el Municipio.

Otros de los abusos de la concesionaria es que ha sobrepasado ya los límites de extracción en más de 363 mil 960 metros cúbicos anuales, pues a decir de la oficina de servicios al cliente, cada mes se extrae un promedio de 2 millones 073 mil 600 metros cúbicos de agua potable, es decir 24 millones 883 mil 200 metros cúbicos, mientras que la MIA aprobada solo se le permite producir 24 millones 519 mil 240 metros cúbicos al año.

En dinero, tomando en cuenta que actualmente el 80 por ciento de los clientes de uso doméstico en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad pagan 143 pesos por 10 mil litros de agua (10 metros cúbicos), incluyendo el servicio de alcantarillado y saneamiento, de acuerdo a las tarifas estipuladas por CAPA y que aplican por igual para todo el estado de Quintana Roo tenemos que cada año Aguakan cobra 5 millones 204 mil 628 pesos extras por extralimitarse en la extracción del agua.

De acuerdo a su registro, se informó que el 90% de las quejas recibidas se han referido a cobros excesivos de parte de la concesionaria de hasta 1000 veces más que la facturación promedio de una vivienda regular.

Además, es conocido que se siguen registrando casos sobre acoso e intimidación al momento de querer cobrar convenios de pagos abusivos por parte de la empresa particular, con cantidades de hasta 30 mil o 15 mil pesos en una vivienda de 5 o 6 personas, en donde pagaban recibos de menos de 100 pesos.

En la MIA, Aguakan también se compromete a respetar los acuerdo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11).

Allí se reconocen el derecho al agua, así como que los Estados participantes quedaron vinculados a garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo que esté a disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible.

Además, el documento subraya que debe respetar del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Sin embargo, para la empresa concesionaria, el compromiso que se establece en la MIA le importa nada, y menos aún los acuerdos internaciones y la Constituciones Mexicana, pues los cortes arbitrario y violatorios de la ley, así como los cobros excesivos son el pan cotidiano de Aguakan.

Inclusive, el mismo documento apunta que la máxima atribución de Aguakan para el cobro a morosos es la de turnar a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el cobro de los adeudos de los usuarios que no hubiesen pagado oportunamente.

Y el Artículo 124 constitucional apunta que “En el caso de concesión para la construcción, operación, conservación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado o sus Organismos Operadores estarán facultados a cobrar las tarifas o cuotas del concesionario, separando claramente las cantidades que recauden portal concepto de las cuotas o tarifas propias, en los términos de la presente ley."

Por tanto la vinculación de Aguakan con el artículo en referencia el título de concesión celebrado entre la autoridad competente y Desarrollos Hidráulicos Cancún, S.A. de C.V., establece que:

“La Concesionaria” estará facultada para llevar a cabo el cobro del servicio y obtener el pago de las cuotas y tarifas que adeuden los usuarios, sin perjuicio de recurrir a la suspensión del servicio en caso de mora, conforme a lo que establece la Ley de la materia”. Más claro ni el agua.

Incumple con el tratamiento de residuos peligrosos



Pero todavía hay más, pues en materia del tratamiento de residuos peligrosos también incurre en actos violatorios. La MIA señala que como resultado del mantenimiento a las instalaciones de la planta, se generan residuos peligrosos como grasas, aceites gastados y material impregnado, residuos de pinturas y solventes, que no han sido cuantificados, y que son llevados al almacén temporal de residuos peligrosos de la planta y transportados para su disposición final, por una empresa contratada por DHC para este fin.

A la fecha, Aguakan no ha hecho públicos el manejo final de los residuos peligrosos, ni mucho menos ha reportado ni a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ni mucho menos a la Semarnat, según documentos de transparencia solicitados por este reportero.