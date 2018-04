Aguakan opera fuera de la ley

Lo que permite a Aguakan actuar sobre la ley es la corrupción, la complicidad de algunos gobiernos, ya que desde el momento de su privatización viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso al realizar cortes de agua a sus usuarios que no pagan el servicio.

Desde el año 2012, el Congreso de la Unión reformó el Artículo 4 de la Constitución, para garantizar la disposición suficiente de agua para los habitantes de la República, mandato que Aguakan ha ignorado.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, señala la Carta Magna de México en su Artículo 4º, párrafo sexto.

Más aún, según el abogado Alberto Gabanini, de acuerdo con el artículo 115 constitucional el agua es un servicio público municipal y la Ley de los municipios establece que se deben de prestar los servicios conforme a lo que la constitución les asigna y que tienen la facultad de reglamentar como se da la prestación del servicio e incluso establecer cuáles de ellos no pueden ser objeto de concesión.

Los excesos

Ante esta violación a la Constitución Política de México, el organismo Agua para Todos ha dado a conocer que tiene en trámite más de 100 amparos promovidos en los juzgados federales, contra los ilegales cortes que ha realizado el organismo.

“Aguakán lo hace y parte de ese movimiento que empezamos a trabajar, hemos logrado que en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado en Quintana Roo, hoy ya no te puede cortar el servicio del agua”, expresó Esquivel Cruz, líder social de Agua para Todos.

Señaló que gracias a los juicios de amparo promovidos, se ha logrado que Aguakan esté obligado a condonar 8 adeudos de agua, y se espera la resolución de 8 casos más en breve, que confió, se den a favor de los ciudadanos.

Agregó que los excesivos cobros que realiza Aguakan han llevado a los usuarios de agua potable, que es un bien propiedad de la nación, a ser despojados incluso de sus viviendas, pues además de cortar el suministro, la empresa sigue facturando el mismo como si dotara de agua a los habitantes.

“El convenio que hace Aguakan es ilegal, nos están robando”, agregó Esquivel Cruz, “es un abuso, el tema del agua es un tema grave, cuando el adeudo se vuelve crédito fiscal, te pueden embargar tu propiedad”.

Para evitar más abusos, explicó, ya se presentó la iniciativa de reforma para derogar el Artículo 7 de la Ley de Cuotas y Tarifas, para evitar que Aguakan aumente el precio del agua a su antojo, escudado en el Índice de Precios y Cotizaciones.

“La iniciativa es un tema que debe reflejarse en el bolsillo de los ciudadanos; y para los que tengan cortado el servicio, que se acerquen, estamos en la mejor disposición de colaborar; hemos demostrado que sí se puede con la lucha, pues los juzgados nos han dado la razón”, afirmó el activista.

Lucha añeja

Desde el año 2016 comenzaron a concederse los amparos contra los arbitrarios cortes de agua que realiza Aguakan; el primero que se registró lo concedió el V Juzgado Segundo de Distrito, ante el juicio promovido por Julio césar Hernández Jiménez.

El titular del juzgado concedió el amparo indirecto contra el corte en el suministro del vital líquido, y además ordenó a Aguakan suspender la emisión del recibo de agua potable, puesto que no está otorgando el servicio por el que seguía cobrando.

“Es como si tú le dieras una carta poder a un niño y que firme un contrato de compraventa de un inmueble, es ilegal. Carece de validez, no tiene la facultad jurídica para hacerlo, entonces en ese sentido se debió de revocar la concesión por el cabildo porque no está autorizado por la ley, no tiene la facultad jurídica para signar ese convenio”. Alberto Gabanini Abogado

El terrorismo sí existe

Alejandro del Río

Con mensajes de advertencia sobre el corte del servicio por no pagar a tiempo, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida comercialmente como Aguakan, utiliza el terrorismo fiscal para reclamar los pagos.

Con avisos por escrito dejados en las casas que no han pagado a tiempo el servicio, de casas que incluso se encuentran deshabitadas, Aguakan exige el pago de un servicio que no ha sido utilizado.

“Con fundamento en (…) la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, donde se establece que el servicio en periodos de 30 días, que deberá pagar por lo propietarios o poseedores del predio, incluyendo cualquier adeudo por el suministro de agua… y de la Ley de Cuotas y Tarifas (…) donde se menciona que el cliente estará obligado a pagar por los servicios recibidos”, establecen las notificaciones entregadas en los domicilios.

La Verdad obtuvo copia de una de estas notificaciones que fue enviada a una casa que tiene deshabitada más de tres meses, y a cuyos dueños Aguakan les exige el pago por un servicio que no han utilizado.

Además de notificar el supuesto adeudo vencido, Aguakan advierte de forma velada que cobrará otros “servicios”, pues en el balance entregado se advierte que el monto del adeudo “no incluye Manejo de Cuenta y otros”, sin explicar a qué se refiere con ‘otros’.

Testimonio de una vecina, quien pidió el anonimato para evitar represalias de la empresa, aseguró que a pesar de que Aguakan está obligada a hacer las revisiones en la infraestructura hidráulica, siempre que acuden a atender una queja cobran 700 pesos como costo de inspección.

“En esa ocasión resultó que me cobraron mucho de agua, fueron más de 1 mil 500 pesos mensuales, y cuando fui a reclamar, resulta que dijeron que el medidor estaba mal y lo cambiaron; mi sorpresa fue mayor cuando, además de los 1 mil 500 pesos, primero me cobraron 700 de la revisión y luego 700 más por el cambio de medidor; con ellos no puedes hacer nada”, lamentó.

El caso de Solidaridad

Alejandro del Río

En el caso de Playa del Carmen que privatizó el servicio en diciembre de 2014, el Bando de Gobierno en su artículo 79, fracción 1, establecía que “el agua no podía ser objeto de concesión”. Es decir que aun cuando el cabildo autorizó al presidente municipal a firmar el contrato de concesión, él no estaba facultado, el cabildo no puede otorgar facultades por encima de la ley.

“La ley es clara y dice que el presidente municipal no puede concesionar servicios que están prohibidos. En el caso de Solidaridad está expresamente prohibido en el Bando de Gobierno que el agua se pudiera concesionar, entonces se han excedido en sus facultades. con Mauricio Góngora en el 2014. Es una concesión ilegal, nació de manera ilegal”, concluyó el abogado Alberto Gabanini.

Sabías que…

Aguakan o Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., con domicilio en la avenida Sayil en la colonia Centro, opera los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

LAS GANACIAS

El ex mandatario Roberto Borge Angulo optó cambiar los millones de pesos por centavos. El último informe presentado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (AGUAKAN) a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revela que la empresa obtuvo ingresos el año 2017 por más de 2 mil 335 millones de pesos.

SOCIOS

La empresa, que tiene la concesión para la presentación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento en los municipios de Benito Juárez, Islas Mujeres y Solidaridad, tiene como socios principales o directivos a Jorge Eduardo Ballesteros Franco, Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, Diego Ramos González de Castilla, Enrique Rojas Blasquez y Diego Xavier Avilés.

EL CONTRATO DE CONCESIÓN

Según la modificación al contrato de concesión, firmado el 18 de diciembre de 2014 por el ex mandatario Roberto Borge Ángulo y Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, entre otros, AGUAKAN está obligada a pagar a los municipios de Islas Mujeres y Benito Juárez el 10% de los ingresos anuales o 78 millones 843 mil 509 pesos; a Solidaridad el 10 por ciento de los ingresos anuales o 120 millones de pesos.

ARITMÉTICA

Si la empresa obtuvo ganancias por 2 mil 335 millones de pesos, por pagos de concesión, AGUAKAN habría pagado 467 millones de pesos a los tres ayuntamientos involucrado. Los gastos administrativos reportados en su informe asciende a los 471 millones 528 mil pesos, es un negocio que presuntamente le reditúa 1,388 MDP en utilidad a AGUAKAN que salen del bolsillo de los quintanarroenses y que la empresa coloca en la bolsa de valores para multiplicar ganancias.