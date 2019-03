Aguakan miente para sobrevivir en la BMV

La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV-Aguakan infló los reportes financieros ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el fin de atrapar a los accionistas que colocan sus capitales en la puja bursátil del inestable mercado del agua, que en las últimas fechas ha mostrado bajas significativas.

Según los reportes financieros de la concesionaria ante la BMV, los ingresos por servicios (Ingresos netos por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento) durante 2018 ascendieron a 2, 144.6 millones de pesos.

Cobranza de Aguakán de 2016 a 2018 en el que reporta al gobierno de Quintana Roo una captación de apenas 646.6 millones de pesos durante 2018.



La cifra de Aguakan contrasta con los reportes que realiza ante el gobierno del estado, pues en su reporte gerencial ante el gobierno del estado de Quintana Roo la concesionaria reportó la captación de apenas 646.6 millones de pesos durante 2018. Es decir que Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV-Aguakan reportó ante la BMV mil 498 millones de pesos más a lo declarado ante la autoridad quintanarroense durante el mismo periodo.

En sus estados financieros básicos presentados en la BMV, asegura que los “ingresos por servicios (Ingresos netos por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento) en 2018 ascienden a $2,144.6 millones, monto mayor en un 7.5% al año anterior que ascendían a $1,995.2 millones. Esta variación de $149.4 millones se explica principalmente por mayores ingresos de agua potable, alcantarillado y saneamiento por $175.8 millones en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, principalmente por: a) incremento en las tarifas por UMA para domésticos e INPC para las otras tarifas y b) incremento de 3.8% en m3 facturados; compensado parcialmente por menores ingresos por LPS por ($29.5) millones.

Esta es la carátula de Aguakan ante la Bolsa Mexicana de Valores.



Sin embargo, la empresa cuyo consejo directivo lo integran el presidente Jorge Ballesteros Franco; el secretario José Luis Ballesteros Franco; y el vocal Manuel Gómez Daza Rangel, afirma en su reporte de cobranza 2016-2018 que recaudó apenas 646 millones 630 mil 208 pesos.

El hecho de que Aguakan infle sus ganancias por cobro del agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo ante la Bolsa Mexicana de Valores, despierta la sospecha de un presunto lavado de dinero, o también prepara una salida abrupta de sus acciones, ya que raíz de la reforma contra la privatización del agua que se encuentra en el Congreso de la Unión el mercado del vital líquido ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas fechas.

Y peor aún resulta para los inversionistas de los mercados golondrinos que le sea cancelada la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV-Aguakan ante la ola de irregularidades que registran en la prestación del servicio, y también porque se encuentra en litigio el permiso por la denuncia que presentó el gobierno municipal de Solidaridad.

Reporte de Aguakan del cuarto trimestre del 2018 ante la BMV.

Lo que tampoco saben los accionistas de Aguakan ante la Bolsa Mexicana de Valores es que los gobiernos de Solidaridad y del estado han entablado procesos legales contra la concesionaria por irregularidades en la realización del acuerdo de concesión y por malos servicios, cobros excesivos, contaminación de mantos freáticos, entre otras irregularidades.

En entrevista, el titular de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Solidaridad, René Medrano Ríos, asegura que la denuncia interpuesta contra Aguakan se está ventilando en el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, pero lamentó que haya tortuguismo porque retiraron el caso de la Segunda Sala del mismo organismo de justica de Playa del Carmen, cabecera municipal de Solidaridad, y trasladaron a los tribunales de Chetumal.

Explicó que la denuncia interpuesta contra la concesionaria de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., bajo el número de expediente 06AD/D2SU/2018 se tuvo que mover de sala porque el magistrado encargado se inhibió, es decir, se declaró incompetente el magistrado de Playa del Carmen porque en otro tiempo estuvo en la representación jurídica del gobierno de Quintana Roo.

Es por ello que se tuvo que inhibir de actuar en el caso Aguakan y es por ello que lo radican en la Sala de Chetumal, dijo. Pero además de ello, insistió en que hay tortuguismo porque no hay una voluntad jurisdiccional, y aclaro que el ayuntamiento de Solidaridad no ha otorgado ningún permiso para que Aguakan continúe con obras públicas como por ejemplo colocar nuevos medidores, y realizar sus colados para impedir el acceso al agua potable de las familias que no hayan pagado.

Luego de asegurar que el Ayuntamiento de Solidaridad tiene demandada a la empresa concesionaria por excesivos cobros y mal servicio, llamó a los habitantes de Solidaridad para que denuncien los abusos de Aguakan porque no le van a permitir más abusos.

Medrano Ríos reiteró que la cancelación de la concesión es el objetivo central de la actual administración municipal porque es increíble que lucren con el derecho humano fundamental del libre acceso al agua potable.

Reporte de Aguakan de todo el 2018 ante la Bolsa Mexicana de Valores.

Contrata CAPA despachos jurídicos para enfrentar a Aguakan

Por su parte, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), informó que ha puesto a diversos despachos jurídicos y de asesoramiento para enfrentar legalmente a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV-Aguakan.

En un documento en poder de La Verdad se detalle que la CAPA contrató en 2018 al despacho “JFK Consultores y Asociados SC” para enfrentar una actuación mercantil contra la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV- Aguakán.

Según documentos, la CAPA contrató al despacho JFK Consultores SC para que emita una opinión legal a fin de determinar la expectativa de una resolución favorable a los intereses de la dependencia estatal, y realizar recomendaciones sobre las estrategias legales para enfrentar a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de CV-Aguakan.

Asimismo destaca el contrato de 258 mil pesos que paga la CAPA al despacho “JFK Consultores y Asociados SC” para el asesoramiento sobre el juicio especial en torno a las transacciones comerciales y arbitraje para adoptar las medidas cautelares previas al inicio del arbitraje comercial promovido por Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de CV contra de la CAPA del estado de Quintana Roo radicado en el Juzgado 36º de lo Civil de la Ciudad de México bajo el número de expediente 19/2017.

También deberá enfrentar el juicio de Amparo 297/2017 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Cancún promovido por la CAPA en contra del auto de fecha 12 de enero de 2017 dictado en el juicio especial mercantil radicado en el Juzgado 36 de lo civil en la Ciudad de México bajo el número de expediente 19/2017 porque se admite a trámite la demanda y se ordena la CAPA que siga cumpliendo con la concesión.

Según el documento, se debe enfrentar el ordenamiento para que la CAPA se abstenga de llevar a cabo acto u omisión que impida, obstaculice, obstruya y/o de cualquier manera limite los derechos que corresponden a Aguakan para la explotación de los servicios concesionados.

Por último, se le pide al despacho privado asesoramiento para presentar el recurso de revisión promovido por Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de CV en contra de la sentencia que ampara y protege a la CAPA radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Cancún bajo el número de toca 619/207.

Como se observa, Aguakan busca a toda costa frenar la actuación de los gobiernos estatal y municipal de Solidaridad que pretenden revocarle la concesión por los abusos y malos servicios. Lo cierto es que la empresa que preside Jorge Ballesteros Franco, su hermano José Luis Ballesteros Franco; y Manuel Gómez Daza Rangel va a pique y tiene que mentir para mantenerse en la Bolsa Mexicana de Valores y continuar dependiendo de los capitales de los accionistas bursátiles.

