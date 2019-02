Aguakan ¿intocable?

Habitantes de la colonia El Fortín, en Cancún, culparon en redes sociales a la empresa DHC Aguakan como la responsable de que su personal haya roto tubos de drenaje provocando que las aguas negras rebosaran en el sitio, peor aún, que los trabajos que supuestamente realiza desde hace más de dos meses en el sitio no pueda concluirlos.

En respuesta inmediata, el equipo de LA VERDAD asistió al sitio, registró y confirmó lo que tiene molestas a más de 200 familias que viven en esta zona: que la concesionaria del agua y alcantarillado en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos aplica una mediocre operación ‘tortuga’ para las obras de las colonias pobres, aunque también lo hace para el resto de la ciudad.

En un sondeo realizado por LA VERDAD, las personas que viven en la región 237 confirmaron los señalamientos hechos en redes sociales y denunciaron que estas obras llevan dos meses de inicio y siempre se atrasan por diferentes problemas como zanjas, polvo, aguas negras y malos olores, lo que causa serios problemas de salud sobre todo en los pequeños.

Aunado a esto, el pasado martes 5 de febrero, trabajadores de una empresa contratista concesionaria de Aguakan rompieron una línea de drenaje mientras intentaban instalar una tubería sobre la avenida Diagonal Tulum con Periférico, derramando más de 1000 litros de aguas negras.

Mediocres acciones

Tras confirmarse la existencia de un derrame de aguas negras en la colonia El Fortín -mismo que se originó desde el mediodía y que fue reparado hasta la noche del mismo día-, se supo que la presencia de aguas putrefactas no sólo afectó a estudiantes y maestros de la Universidad del Caribe sino que el flujo alcanzó a llegar a la laguna El Manatí.

Caso similar al registrado previamente en el fraccionamiento Jardines del Sur, donde los perjuicios no se hicieron esperar en mediocres trabajos efectuados a tuberías que incluyeron, largos periodos de tiempo, zanjas peligrosas, fugas de agua y –actualmente- zanjas que sólo fueron tapadas con arena sin reparar el pavimento roto.

Por fortuna, el hecho fue rápidamente atraído por ambientalistas quienes han mencionado que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones con la instalación de estas líneas de drenaje que hace la empresa Aguakan en la colonia el Fortín que llegaría hasta la colonia el Bethel en la Región 237.

Finalmente se supo que vecinos del lugar ya han presentado denuncias contra Aguakan no sólo por las constantes fallas en los derrames de aguas negras, sino también por los daños ocasionados a los predios, al manglar y lo más importante: a la salud de los habitantes.

Creciente inconformidad

Esquivel Cruz González dirigente de la ONG, “Agua para Todos”, lamentó la actitud de Aguakan hacia los usuarios y sentenció que la mediocridad de los trabajos y el ‘tortuguismo’ de la desarrolladora es algo que siempre han denunciado y que seguirán denunciando.

“De Aguakan lo que veníamos diciendo, se paga por el alcantarillado, pero lleva dos meses que no pueden reparar ese tipo de trabajos que puede afectar la salud de las familias sobre todo de los que viven ahí.

Ayer me mandaron unas fotos del Estadio 89, donde ahí me dicen que hay una escuela cerca donde está el tiradero de agua, pero además el mal olor que tiene ese tipo de agua podrida pues obviamente eso afecta a las familias que transitan todos los días ahí.

Pero eso que me comentas que pasa ahí es lamentable, porque a Aguakan nadie la castiga, no hay una autoridad que esté supervisando los trabajos, no hay.

Hay un síntoma de descontento de los ciudadanos que no solo es un tema de inconformidad sino del costo que representa para cada uno de los usuarios mensuales, que realmente eso es lo más lamentable que afecta nuestros bolsillos”, concluyó.