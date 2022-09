Aguakan deja sin agua a Puerto Morelos

Cuando se pensó que Aguakan por fin dejaría el mal servicio y no se iban a presentar baja presión y cortes, en septiembre, este miércoles lo vuelve a hacer, en esta ocasión dice que por trabajos de interconexión, Puerto Morelos se quedará sin suministro hasta nuevo aviso.

“Por trabajos de interconexión, para la mejora del servicio, las Sm 17 y 18 podrán experimentar baja presión o falta de agua. Nuestra brigada trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, informó a través de un comunicado.

Molestia causó en usuarios de redes sociales, porque no hubo un previo aviso a la población para que se preparen, y en caso de que el servicio no quede hoy, temen que el agua no les alcancé

Aguakan sigue con sus “mañas”

Esta sería la segunda vez en lo que va del mes que la concesionaria deja sin agua a la ciudadanía

Esta sería la segunda vez en lo que va del mes que la concesionaria deja sin agua a la ciudadanía, el primero se registró el pasado 2 de septiembre, cuando anunció que por fuga en Planta potabilizadora ocho fraccionamientos de Playa del Carmen iban a quedarse sin agua.

Fue hasta el 3 de septiembre, cuando la empresa comunicó que los trabajos habían concluido y el suministro de agua iba a quedar a la normalidad en un lapso de horas, porque primero había que bombear el agua para después cubrir todos los hogares.

Agosto

En el mes de agosto, 11 veces Aguakan dejó a los usuarios sin suministro de agua, las ciudades afectadas fueron Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, esto de acuerdo al número de informes y comunicados emitidos por Aguakan a través de sus redes sociales.

31. Por reparación de fuga de agua en Cárcamo de Punta Sam. Isla Mujeres.

29. Por falla eléctrica por parte de CFE en Cárcamo 10. Cancún.

25. Por daño en componente de media tensión en la Zona de Pozos. Cancún.

17 y 18. por fuga en líneas de 16" y 32" en Zona de Captación. Cancún.

15. Por caída de cuchillas en Zona de Pozos. Cancún.

11. Por falta de energía eléctrica por parte de CFE en los Cárcamos 1, 1A y 7. Cancún.

10. Por trabajos de sustitución de red de 12" a 18" en el Cárcamo Los Héroes. Cancún.

5. Por fuga en línea de conducción de 8" que va del cárcamo aeropuerto a tanque elevado. Isla Mujeres.

4. Por corte de energía por parte de CFE en los Cárcamos. Cancún.

1. Por fuga de agua en línea de 3", la Sm 17 se quedó sin agua. Puerto Morelos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram