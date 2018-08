Aguakan cumple o se va: Carlos Joaquín

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, apuntó que la contrademanda presen­tada por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan, se atiende jurídicamente, pero sobre todo lo que se busca es que la población quintanarroense cuente con los servicios públicos que merece.

“Nosotros llevamos un proceso jurídico con esa revisión, les dije que así se haría, algunos se desesperan, llevamos apenas año y 10 meses, pero ahí vamos trabajando en ese espacio, hemos hecho diagnósticos, revisiones de los propios títulos de concesión, como se han ofrecido, qué se ha hecho y con base a eso, hoy tenemos jurídico que llevar a cabo y es lo que venimos haciendo”, resaltó.

En entrevista después de la ceremonia de en­trega de 250 plazas al personal del Sector Salud de la entidad, resaltó que la postura del gobier­no que encabeza es “que la gente tenga los servi­cios que Quintana Roo merece y debe de tener, cuáles deben de ser las condiciones en las que debe de actuar y eso es precisamente lo que es­tamos buscando, si eso implica que no se alcan­za el nivel para eso, entonces tendrá que irse”. Reconocimiento a su trabajo.

En otro contexto el gobernador manifestó que la daba mucho gusto que se entregaran dichas pla­zas, ya que durante muchos años “han venido cre­ciendo las necesidades y con ello el trabajo, pero no en las de carácter federal producto de la descen­tralización de los servicios de salud, no había ha­bido una ampliación en ese sentido. Vino una con la creación de este hospital “Jesús Kumate”, pero no suficiente, se requiere prácticamente en toda la entidad un mayor número de plazas de este tipo para poder abarcar mucho más”. Sin duda el creci­miento de 250 plazas marca un tema de gran rele­vancia en salud.