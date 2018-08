Aguakan: con los meses contados en Quintana Roo

La concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakan se siente intocable pese a los miles de abusos que comete en contra de los usuarios porque sabe que es “la caja chica” de algunos gobiernos , desde los tiempos del ex gobernador Mario Villanueva Madrid (1993-1999). Por fortuna, en Solidaridad, que se tenga conocimiento, tiene los meses contados ya que tanto la alcaldesa saliente Cristina Torres como entrante Laura Beristaín, se comprometieron a sacarla, afirmó el presidente del Organismo No Gubernamental (ONG), “Agua Para Todos”, Esquivel Cruz González.

Sostuvo que en su lucha por defender los derechos humanos de los cancunenses y de los demás habitantes de la Zona Norte del estado que comprenden los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa “casualmente” siempre les envía los amparos a jueces de estados lejanos como Zacatecas o Veracruz para que dicten una sentencia.

Por otro lado, en entrevista, manifestó que ante el cambio en las 11 administraciones municipales, el cobro del impuesto predial debe continuar bajo tutela de esas administraciones y con ello aplicarlo directamente en obras sociales y salarios, porque de lo contrario se pierde la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 Constitucional.

El impuesto predial tiene que continuar siendo captado por los municipios de lo contrario bajaría drásticamente la captación de recursos, ya que la ciudadanía no tendría la claridad de que su dinero se vería reflejado en obras públicas de la comunidad, además que de que, recalcó, vendría más escasez de dinero y menos recursos en beneficio de la ciudadanía.

Destacó que siguen en la lucha de interponer amparos, puesto que han obtenido sentencias favorables en otros juzgados federales del país y eso ya sentó presentó después de muchas demandas contra la concesionaria.

“Tenemos hasta dos sentencias de otros estados, como son dictámenes en Veracruz y Zacatecas, en donde desgraciadamente en su resolución no reconoce el derecho humano al agua, “no les otorga la suspensión definitiva a los ciudadanos respecto al tema de los amparos, no se si no han leído la Constitución. En un segundo momento, “solamente reconoce la cancelación parcial de un año al quejoso”, destacó, por lo que van a seguir luchando jurídicamente a través del recurso de revisión.