Aguakan cobra y no da servicio de drenaje en Cancún

El obsoleto sistema de alcantarillado de la ciudad por el que se cobran millones de pesos cada mes sin darle mantenimiento, es un fraude más que comete la empresa concesionaria Desarrollos Hi­dráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan.

La mayoría de las 360 mil cuentas que tiene la empresa corresponden a Cancún, de ahí que cada vez que llueve se inunda, independientemente de que son insuficientes los pozos de absorción, En entrevista con la regidora presidenta de la Co­misión de Protección Civil y Bomberos, además de Desarrollo Social, Karla Castillo Acosta, manifes­tó que ya se entrevistó con el director general de Aguakan, Roberto Robles Enrique.

“Debido a mis declaraciones de la sesión pa­sada del Cabildo, basadas en el colapso de algunos puntos de la ciudad que ha tenido el drenaje sani­tario, el director Robles ya me contactó y tuve una charla de manera particular en donde me dio una explicación relativa a esta problemática que tene­mos en esta ciudad”.