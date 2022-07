Agrede taxista a conductora en Plaza Outlet Cancún, pensó que era UBER

Una mujer, identificada como Monica Saucedo, hizo pública la agresión que sufrió en Plaza Outlet, supermanzana 39, la noche del sábado 16 de julio en la ciudad de Cancún, donde un taxista del sindicato Andrés Quintana Roo fue el responsable.

De acuerdo con la versión de la víctima, los hechos ocurrieron en la entrada principal del recinto, cuando la dama, juntamente con su familia, llegaron al punto, a bordo de un coche color blanco, para pagar el estacionamiento.

El taxista del coche con número económico 4199, se acercó a la familia y, según la afectada, comenzó a agredirlos verbalmente; “por el simple hecho de estacionarme para pagar mi estacionamiento le toma fotos a mi carro, regresé y le pregunté, porqué le toma una foto a mi carro, él respondió que porque soy UBER”, dijo.

Ante estos hechos, ambos comenzaron a intercambiar palabras altisonantes, después de varios minutos, la mujer, juntamente con su familia, se retiraron del lugar.

Se sabe que Monica puso su queja ante la administración de la plaza y solicitó las cámaras de videovigilancia, para llevarlo ante el sindicato de taxistas, presentar las pruebas y el operador sea castigado por sus actos.

“La misma plaza no debería permitir a estos tipos estar ahí son un peligro ya para uno que va tranquilamente con la familia a comprar y se lleva estos malos momentos no puede ser que ya en ningún lado estemos seguros”, comentó.

Será este lunes 18 de julio, cuando el sindicato de su postura y comience con las investigaciones, según la agredida, intentó llamar a las oficinas el sábado y hoy domingo, pero no respondieron.

“Ya llamé y me mandaron a buzón pero no voy a dejar esto así. El lunes voy a ir a poner mi queja, porque ya no puede ser posible que en ningún lado estemos tranquilos”, contó.

Taxista defienden a su colega

“Si ya hizo. Su reporte en la plaza hay estaremos dando la cara xk no le faltamos en ningún momento el respeto. Y también el sindicato ponga su queja. Hay también estaremos para ver cuál fue el daño k le causamos. A su persona”, escribió Adrián M.

“Yo trabajo en el sitio. De taxis y así cm la señora. Esta molesta. Pues yo igual estoy inconforme con su comentario de que nosotros robamos y asaltamos alos. Carros. Son acusaciones. K no tienen fundamento. X eso le comente k ahí estaremos dando la cara. Pará resolver la inconformidad k tiene. La señora. Y en k le afectamos asu persona”, comentó.

