Agradecen a Marybel Villegas gestión de pavimentación en Lázaro Cárdenas

Habitantes del municipio Lázaro Cárdenas en el norte de Quintana Roo, acudieron al Senado de la República, para entrevistarse con la legisladora Marybel Villegas Canché a quien agradecieron su intervención para ayudarlos a que se agilice la pavimentación de la vía Héroes de Nacozari-Playa del Carmen que afirman deberá quedar concluida en 4 años a más tardar.

Los vecinos de poblados como Ignacio Zaragoza, Héroes de Nacozari, Agua Azul, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, San Lorenzo, San Luis, El Tintal, San Román, Santo Domingo, Cristóbal Colón, Nuevo Valladolid, San Martiniano, San Lorenzo, Tres Marías y Delirios agradecieron a la Senadora, Villegas Canché sus gestiones para el inicio de estos trabajos.

Habitantes y ejidatarios de varias comunidades en el municipio Lázaro Cárdenas agradecieron a la senadora por Morena, Marybel Villegas sus gestiones para que finalmente se pavimenten 13 kilometros de carretera que los separan de la RIviera Maya.

Ejidatarios y campesinos de este municipios en el norte del estado, señalaron que la pavimentación de la vía Héroes de Nacozari-Playa del Carmen, así como la revisión de los avances de diferentes proyectos de inversión y promoción que llevan tramitando desde hace cuatro años son de importancia para detonar esta zona de Quintana Roo.

Alejandro de Hoyos, habitante de la comunidad Héroes de Nacozari, indicó que al ser Quintana Roo es un destino turístico de calidad internacional, que además ofrece diversas opciones, tanto de movilidad como de paseos; ahora con el Tren Maya vinculará al mundo con esta legendaria cultura de nuestros antepasados.

No obstante dijeron que, algunos poblados como los de ellos enclavados en la zona por donde transitará el Tren Maya, no han sido contemplados como pueblos originarios y no participarán de los beneficios que traerán los flujos turísticos, mientras no se concluyan los caminos que los conectan por tierra con las vialidades más importantes.

Los hombres del campo que asistieron al encuentro con la Senadora, Villegas Canché indicaron que, “desde 1998 han gestionado proyectos de pavimentación de 13 kilómetros de caminos que les permitan acceder a los beneficios económicos, sociales, culturales, laborales, turísticos, de prevención y de atención a la salud”, sin haber sido tomados en cuenta.

Explicó que para poder llegar a Playa del Carmen, los habitantes de Héroes de Nacozari tienen que retroceder hacia Leona Vicario, pasar por los poblados de la zona en Lázaro Cárdenas, para posteriormente arribar a Puerto Morelos y finalmente llegar a la Riviera Maya, lo que representa una vuelta de 87 kilómetros y transitar por dos municipios.

Los trabajos de gestión de la Senadora por Morena, Villegas Canché representarán únicamente un traslado de unos cuantos minutos, pues la comunidad en la que se encuentran se ubica a escasos 13 kilómetros de Playa del Carmen, que es el corazón de la Riviera Maya y les representará beneficios económicos importantes.

