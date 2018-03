Agoniza la vida de la Yaxchilán

Ariel Velázquez/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La ‘zona rosa’ de Cancún, desde hace cinco años se encuentra enferma, y es que en 2012, una balacera en esa calle, aunado a los cobros excesivos de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada y por si fuera poco la reciente disposición de cerrar a las tres de la mañana, están acabando con una decena de negocios de comida que se niegan a morir. Lejos quedaron los recuerdos de gerentes, empleados y parroquianos del lugar, donde todo era algarabía, lleno total, buen ambiente y armonía. Ahora, señalaron, viven con el ‘Jesús en la boca’, como consecuencia que no saben a qué hora pudieran recibir un ataque o una extorsión. Aunado a esto, el proyecto de ‘Andador Turístico’, que se implementó desde los tiempos del exalcalde Julián Ricalde, nunca prosperó y lejos de eso, todo fracasó y se vino abajo, ahora lejos la autoridad de apoyarlos los obstaculiza. Carlos Jiménez, del trio ‘Los Yucatecos’, que trabaja en la esquina del Trovador, afirmó que ya es poca la gente que los ocupa y menos la que asiste, debido a la insensibilidad de las autoridades, quienes lejos de brindar seguridad y facilidades para trabajar, hacen todo lo contrario. Ernesto May, empleado de la taquería ‘Los Anafres’, reconoció que más que la delincuencia, los horarios de cierre son su peor enemigo, además de que son discriminatorios, pues se les niega a empleados de la zona hotelera, quienes salen de trabajar a la media noche, el derecho a tener un rato de esparcimiento y convivencia, pues más tardan en ordenar un platillo, unos tacos o una bebida, en que, incluso policías, les dicen que se retiren, pues es hora de cerrar el establecimiento. No se diga a los turistas, quienes llegan a Cancún a divertirse y olvidarse de sus problemas y resulta todo lo contrario. [caption id="attachment_778060" align="alignnone" width="640"] La Parrilla es uno de los pocos negocios familiares en pie.[/caption]

CIERRAN NEGOCIOS

De acuerdo con un censo de prestadores de servicios de hace poco más de cinco años, de cien establecimientos registrados en la zona de diversión de sano esparcimiento familiar, sólo quedan diez, mientras que los otros lucen abandonados. Antonio Martínez, mesero de la ex exitosa taqueríapuntualizó que a su 'patrón' lo quisieron secuestrar, lo mismo que a su familia, de ahí que prefirió cerrar el negocio, mismo que luce en total abandono. Ahora en ocasiones trabaja como ayudante en un restaurante. Además de, las otras principales negociaciones que lucen cerradas sonentre otros, sólo sobreviven 'La Parrilla', 'La Taberna', 'El Poblano', 'Los Pericos' y 'Los Arcos', como restaurantes principales. La asociación deconsideró que se buscarán alternativas para que esta avenida recupere el esplendor que tuvo hace algunos años, cuando era punto de reunión tanto de quienes viven en Cancún, como por parte de turistas nacionales y extranjeros, que con toda tranquilidad recorrían la zona. Hace años, la gente que trabajaba en la zona hotelera antes de regresar a sus hogares pasaba un rato a los negocios de la Yaxchilán, lo que sumado con las familias y turistas le daba bastante vida a la avenida. Empresarios esperan recuperar la vida nocturna familiar que en algún momento gozó la Yaxchilán