Agoniza democracia en PRI de Quintana Roo, admite líder CROC

El diputado federal saliente Mario Machuca Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Benito Juárez, sostuvo que más que “levantar la mano” para dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo, lo que realmente se requiere es que exista una verdadera democratización del partido, con el objetivo final de revertir el “tsunami” del 1 de julio pasado.

Aseguró que este fenómeno se dio por muchas razones, pero una de ellas de gran peso es debido a que el partido se alejó de las bases y de la militancia, de ahí que en las urnas se recibió el llamado “voto de castigo”, mismo que prevé revertir si se trabaja desde ahora con miras a los comicios intermedios del 2019.

También admitió estuvieron presentes los problemas de las reformas estructurales mal implementadas en tiempo, es decir los “gasolinazos” más los casos de corrupción de “una desafortunada generación de políticos que presumieron ser una nueva era de la política” del PRI y resultaron peor.

Destacó que una de las formas de dar certeza y volver a ganar la seguridad de la ciudadanía es, primeramente, legitimar los liderazgos, por lo que se tiene que decidir entre todos los miembros del partido por medio de una democracia a la persona que se quiere para dirigir al instituto en la entidad.

“Me gustaría que hubiera un consenso, eso es lo que yo veo más viable, y que esa democratización que se está haciendo en muchos lados, como la CROC, debe darse al interior del partido para que pueda funcionar bien, si no lo hacemos pues la historia nos lo ha demostrado que, si sigues haciendo las mismas cosas vas a tener los mismos resultados, y hagas lo que hagas no va a haber cambio”, expresó.

Expuso que la designación directa de un personaje no es algo ilegal, y que incluso está dentro de los estatutos del partido, pero no es idóneo.

“El PRI a nivel nacional debe hacer una reflexión grande de cómo se debe caminar con esa democratización, porque suma a la participación. Hay mucha gente que en el fondo sigue siendo priísta, porque estas designaciones inconforman muchas veces”, reiteró el líder croquista.

Las próximas elecciones locales de 2019 serán fundamentales, añadió y el PRI tiene que definir la dirigencia y empezar a reagrupar las bases y a la militancia con fortaleza lo antes posible, antes de que termine el año, porque después estará la efervescencia política y se debe tener una estabilidad interna para definir a quienes encabezarán los liderazgos locales.

Además, recalcó que su intención de ser el abanderado del PRI no es algo nuevo, sino que lo ha planteado en las ocasiones que ha sentido que el partido se está abandonando o que no se estaba haciendo lo correcto.

Añadió que buscará participar siempre y cuando el proceso sea abierto a una consulta a la militancia, para que el que llegue esté legitimado y tenga el apoyo de la ciudadanía, además de que con la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), también se tiene un gran respaldo.