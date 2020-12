Aglomeraciones de Navidad en Cancún se verán reflejadas en enero: López-Gatell | La Verdad Noticias

Las consecuencias de la aglomeración de personas como las que hubo este fin de semana en Cancún, debido a la celebración de Navidad, se verán reflejadas hasta enero, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Esto debido a que el periodo de incubación del virus es de aproximadamente 15 días, por lo que es muy probable que para las primeras semanas de enero, el número de contagios no solo aumente, sino también el número de hospitalizaciones.

Aglomeran plazas y supermercados por Navidad en Cancún

Durante los últimos días, decenas de personas olvidaron la sana distancia y acudieron a las plazas a realizar sus compras decembrinas.

En un recorrido realizado por La Verdad Noticias, se observó como las personas no solo hicieron caso omiso de las recomendaciones, sino también olvidaron el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados.

Recordamos a toda la población que es muy importante evitar reuniones este 24 y 31 de diciembre para prevenir contagios de #COVID19. pic.twitter.com/AzX3pExO9V — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 24, 2020

Además, en muchos de los casos, los filtros sanitarios instalados en las entradas de las plazas y supermercados, no funcionan correctamente, toda vez que los empleados no toman la temperatura o bien, ya no tienen gel antibacterial para regalar.

Abarrotan playas de Cancún en plena pandemia

Otro de los sitios donde se ha registrado grandes cantidades de personas son las playas de Cancún, donde las personas también rompieron la sana distancia, para poder tomar un poco de sol y nadar un rato.

Si bien la reapertura de los arenales ha servido para la reactivación económica de Cancún, las playas también han significado un foco altísimo de contagio, gracias a los nulos filtros sanitarios que hay en los accesos.