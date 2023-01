Ante cierre de Chichén Itzá, agencias ofrecen visitar Ek Balam

Agencias de viajes, buscan alternativas ante cierre de Chichén Itzá

El bloqueo en la zona arqueológica de Chichén Itzá, debido a las protestas realizadas por parte de los ejidatarios y artesanos de la región, ha afectado directamente a las agencias de viajes de Cancún, pues no pueden ofrecer paquetes al turismo nacional e internacional.

De acuerdo con los agentes de viajes, el paquete que más demanda ha tenido para visitar Chichen Itzá es el Clásico, que incluye transportación desde el lobby del hotel o desde algún punto ubicado en el centro o zona hotelera de Cancún.

También incluye nado en cenotes, la visita a la zona arqueológica con un guía en español o en inglés y el derecho a una comida buffet sin bebidas. El precio de este paquete se puede encontrar desde los $680 para locales, $900 para nacionales y $1,300 para extranjeros.

Ek Balam, la alternativa



El conflicto en Chichén Itzá se ha vuelto más complicado de lo que se esperaba, por lo que los agentes de viaje y touroperadores han optado por ofrecer una nueva ruta para que el turista no pierda la oportunidad de visitar alguna zona arqueológica.

Es por ello que Ek Balam se ha convertido en la nueva atracción que complementa el circuito diseñado por parte de las agencias de viaje y que están siendo ofrecidas por parte de los promotores.

Carolina Vázquez, agente de viajes de Tours Suaste, asegura que se ha vuelto cada vez más complicado vender este paquete, pues muchos llegan para visitar a la que es considerada una de las maravillas del mundo.

“Estamos teniendo mucha dificultad, hemos tenido mucha cancelación porque como ya los visitantes se programan con mucho tiempo de anticipación, no hemos podido empezar. Se reembolsa el dinero completamente y se le da a entender al cliente que hay un problema con el acceso, se le explica que se está ofreciendo otra opción y ya ellos deciden si lo toman, pero como es más conocido Chichén, la gente ha pedido mejor el reembolso”, dice.

Emiliano Sosa

Emiliano Sosa comparte que en la agencia de viajes Gran Día Tours, para la que trabaja, es la misma situación, pero no se han presentado casos de reembolso pues el turista aprovecha la expedición.

“Estamos dando el circuito de Ek Balam, pero la mayoría no lo quiere porque le hacen fuchi porque ellos quieren ir a Chichén y se entiende porque es un emblema, hasta ahora no hemos reembolsado la gente se resigna a ir a Ek Balam y no perder su tour”, comenta.

Ya se veía venir

Armando Hernández Tapia, agente de ventas de Tapia Tours, dice que las ventas para Chichén Itzá se vieron afectadas desde finales de diciembre, cuando ya se veía venir este problema.

“Desde que estábamos vendiendo a finales del año ya veíamos bajas las ventas, desde ese entonces se ve que habían estado teniendo problemas. Lo poco que vendemos es para los dueños de todos los destinos para los que ofrecemos los tours y al final nos afecta a nuestro bolsillo porque no hay que ofrecer. Nuestras ventas fuertes son Chichén Itzá, Isla Mujeres y Holbox, pero ganamos más con Chichén, porque lo podemos dar a un mejor precio”, dice.

Hasta el momento, la zona arqueológica de Ek Balam se ha convertido en la esperanza para que los agentes de viajes puedan seguir promocionando el destino y seguir generando ingresos en lo que se llega a un acuerdo entre los ejidatarios y el Gobierno Federal para deshacer el bloqueo en Chichén Itzá.

