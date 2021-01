Agencia de viajes facilita pruebas PCR a sus clientes en Cancún y Riviera Maya

El corporativo turístico Best Day Travel Group anunció que su línea de negocio BD Experience, facilitará las pruebas de PCR a sus clientes que así lo requieran, luego de que varios países como Canadá, Reino Unido y la mayoría de los países de Sudamérica, exigen dicha prueba a todo viajero internacional que regrese a sus respectivos territorios por vía aérea.

La agencia de viajes mencionó que adelantándose a esta clara necesidad y con la intención de satisfacer las necesidades de sus clientes, hizo frente a estos requisitos, realizando una intensa negociación con laboratorios de las localidades de Cancún y la Riviera Maya, a fin de aminorar los costos de las pruebas y con el beneficio exclusivo de que pueden ser ejecutadas en las instalaciones de los propios hoteles.

Best Day aclaró que de esta manera, el turista no tiene que buscar un laboratorio que esté certificado por las autoridades sanitarias correspondientes, ni tiene que preocuparse de cómo desplazarse a éste para realizarse la prueba PCR para poder regresar a su país.

Laura Triay, Managing Director de la línea de negocios de Receptivo de Best Day Travel Group, informó que tras el anunció que en Best Day Experience ayudan a sus clientes a viajar con seguridad y confianza. Por esta razón, ofrecen este servicio, en alianza con un laboratorio certificado, lo que representa un gran valor agregado para los viajeros, puesto que no tendrán que preocuparse, ni destinar más tiempo del debido, para cumplir con este requisito.

La Managing Director de Best Day, señaló que con este servicio demuestra su compromiso por superar las expectativas del turista y garantizar procesos seguros y eficientes ante los retos y necesidades que exige el contexto actual de la pandemia del COVID-19, contribuyendo a lograr la plena tranquilidad y satisfacción de sus visitantes.

Cabe mencionar que de acuerdo con los lineamientos emitidos por los gobiernos de los países que tienen como regulación la presentación de la prueba PCR negativa, ésta debe ser realizada 72 horas antes del viaje como máximo, para que las aerolíneas permitan el registro de los pasajeros y puedan abordar el vuelo.

La prueba de diagnóstico PCR (por siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) es la prueba más certera que existe, hasta el momento, para saber si unapersona está infectada o no por el virus SARS-CoV-2 y lo que hace es detectar fragmentos del material genético del patógeno, a través del análisis de una muestra nasofaríngea.