Agencia de autofinancimiento en Cancún defraudó a sus clientes

Una aparente empresa de autofinanciamiento en la ciudad de Cancún, está siendo señalada por estafar a más de una docena de clientes, a quienes les pidieron dinero y nunca se les fue entregado sus coches.

Emily, una de las afectadas explicó cómo operan y el número de personas que han sido víctimas, o al menos de las que ella está enterada.

“El gancho es el bajo enganche que te piden, no te piden aval ni checan buro de crédito; en otras palabras, era muy irreal para ser cierto, pero su atención y por la manera en que llevan el proceso contigo te convencen”, dijo.

Detalló que la agencia de financiamiento automotriz se llama Nuvolari Motors y su razón social es Netfe Comercios Generales, hoy, sus dos oficinas, una en la Av. Las Torres y la segunda en el Edificio Tulum Trade Center del Blvd. Luis Donaldo Colosio lucen vacías. Emily dice que huyeron después de enterarse que estaban siendo evidenciados.

Agencia de financiamiento automotriz denunciada

“Los presuntos salieron de sus oficinas y ahora están en home office, siguen estafando gente, en total, los que yo tengo conocimiento que son de 20, aproximadamente, siguen cayendo más personas depositando o transfiriendo dinero”, contó

Miguel Ángel M. M., es el supuesto dueño de la agencia, mientras que Enrique A. G. y Antonio S. son los encargados de recibir y pedir el 60% del valor de la unidad. Edgar S. C. es el vendedor, estos son los principales estafadores, según la mujer.

Estos no son los únicos trabajadores, también están Rebeca, Christian, Aldo, Edwin, Melanie y Brenda. La empresa cuenta con dos cuentas bancarias, una de Santander, 0145 8056 8042 538410 y otra de BBVA, 0074 5902 0001 18923280.

Ya hay denuncia

Emily cuenta que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y este martes 23 acudiría para recabar más pruebas, pero, no logró llegar, debido a que le hacía falta un documento importante, pero confirmó que la autoridad ya sabe dónde vive el dueño y algunos de sus cómplices.

“Para no entorpecer las investigaciones no puedo dar más datos, pero yo y las otras víctimas seguiremos en la lucha. Ya sabemos donde viven, la cosa es que la policía no se mueve rápido”, expresó.

La empresa se daba publicidad en Facebook

En diversos grupos de ventas de autos en Cancún y en la sección de marketplace de Facebook, sus empleados se dedicaban a dar publicidad a la empresa, “de esa manera conseguían datos de sus futuros clientes y daban el primer paso para sus estafas”, subrayó Emily.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram