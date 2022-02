Afirma Roberto Palazuelos que está listo para el 2027

Roberto Palazuelos Badeux ex precandidato a la gubernatura por el Movimiento Ciudadano (MC), fijó una nueva fecha para regresar a las lides políticas. En 48 meses dijo, retomará su lucha para buscar la gubernatura del Estado de acuerdo a una entrevista que ofreció a la revista Forbes.

Asegura que en su momento, tuvo la oportunidad de impugnar, “pude haber llevado esto a otras instancias a juicio y demás, pero la verdad no estoy acostumbrado a estar en donde no quieren que esté , entonces como todo un caballero decidí bajarme de la contienda ”, expone.

Palazuelos Badeux manifiesta su preocupación por la creciente inseguridad en la entidad , que se engañe a la gente y que no exista una verdadera democracia , “que todo sea planeado, eses cosas duelen y, me preocupa también como se está descuidando la ecología y como se endeuda al Estado ”, revela.

La Verdad Noticias documentó que el pasado viernes, 18 de febrero tras reunirse con el dirigente nacional del MC, Dante Delgado; el empresario tomó la decisión de declinar a la precandidatura al gobierno del Estado, en medio de señalamientos en su contra desde el interior del propio partido.

“Hay muchas cosas que me duelen, pero bueno, no me tocaba”, expresa el empresario, quien es propietario de firmas como Grupo Caribeño, Unión Zamatica, Tours Pakal Balam, Roberto Cuarto y Quinto Tulum, Na Glass, Operadora 2 Papadzules, No todo lo que brilla es oro, Experiencias Diamante y Ahau Eco Garden entre otras.