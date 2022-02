Afirma Palazuelos que no apoyará a quien sea el candidato del MC

El candidato a la gubernatura que sea postulado por el Movimiento Ciudadano (MC), no será apoyado por el empresario y ahora ex precandidato al gobierno del Estado, Roberto Palazuelos Badeux confirmó el mismo, de hecho anticipó, “ese partido ya no tiene posibilidades de ganar”, dijo.