Afirma Carlos Hernández que no busca espacios en el gabinete de Mara

Al tiempo de rechazar que el apoyo político brindado a la ahora gobernador Mara Lezama Espinosa haya sido porque esté en busca de un cargo de elección popular, el aún legislador, ahora independiente, Carlos Hernández Blanco asegura sentirse orgulloso de no ser un funcionario que requiera de amiguismos ni compadrazgos.

El ahora ex priísta, quien está a punto de dejar la XVI Legislatura, rechazó en todo momento que haya brindado su apoyo a Lezama Espinosa, “con la intención de conseguir un ´cargo´ en su próximo gobierno , durante más de 30 años he servido a Quintana Roo sin ningún tipo de amiguismo o compadrazgo alguno”.

El también presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso del estado, dijo sentirse orgulloso de la trayectoria política, que por 40 años mantuvo en el PRI, de los cuales 34 años fueron como funcionario público, sin que nadie le hiciera reclamo algo por el desempeño de sus funciones.

El ex dirigente del PRI, ex presidente municipal en Cozumel entre otros cargos que ha desempeñado, dijo que, “sigo como diputado sin partido, no estoy ajeno a estar en otro partido. Pero, quiero dejar claro que mi salida del PRI no fue para buscar una posición, sencillamente fue no estar de acuerdo con las posturas del partido”.