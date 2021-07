Afectará economía cartilla de vacunación contra COVID-19.

La CANACO advirtió que ocasionará severas afectaciones a la recuperación económica la disposición de solicitar la cartilla de vacunación para ingresar a establecimientos comerciales y para el uso de transporte público.

De acuerdo con el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la zona sur, Juan Jaime Mingüer Cerón, son contradictoras y perjudiciales las nuevas medidas sanitarias para la prevención del COVID-19.

Calificó como incongruente que se solicite un certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos cuando aún no concluye el proceso de inoculación de la población.

Además, dejó en claro que a los empresarios no le han informado los lineamientos que deberán cumplir en torno a la cartilla de vacunación o pruebas de la COVID-19 para ingresar a centros comerciales, hoteles y restaurantes.

No todos los ciudadanos cuentan con su esquema de vacunación completo, se impediría el ingreso a persona que no tenga el esquema de vacunación, pero a la mayoría de la población sólo le han puesto una dosis.

El dirigente de la CANACO calificó como positiva la medida sanitaria es buena, sin embargo, estableció que existen diferentes condiciones económicas y sanitarias en las ciudades del norte que en el sur.

No está mal la estrategia, pero sí habría que considerar bien no son las mismas condiciones del norte como en el sur y más allá de eso que la mayoría de la población no está vacunada.