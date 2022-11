Aeropuerto de Tulum no se cancela; IP reafirma apoyo

La iniciativa privada de Quintana Roo reafirmó su apoyo a la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, una obra que por ahora no cuenta con estudio ambiental, presupuesto ni fechas de conclusión y entrega.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ratificó su aval a la obra, pues considera que, además de generar un crecimiento económico en el estado, acortará distancias entre aeropuertos.

“De Playa del Carmen al Aeropuerto Internacional de Cancún son 60 kilómetros, al de Tulum serán 20 kilómetros. En el caso de Cancún, que tiene un aeropuerto saturado, por lógica el de Tulum ayudará a que no haya saturación y que puedan crecer más vuelos”, dijo Marc Pujol Folch, presidente de Coparmex Riviera Maya.

El presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, dijo a su vez que el nuevo aeropuerto incrementará la conectividad con otros países, por lo que el sector empresarial se encontraría dispuesto a invertir en él.

Sergio León Cervantes, Empresarios por Quintana Roo

“Para que se pueda concretar el aeropuerto de Tulum, definitivamente el sector empresarial estaría dispuesto a apoyar, pero esa parte siempre debe ser un ganar-ganar, tanto para el estado, para el gobierno federal y para los empresarios que pudieran invertir en este proyecto, que es de suma importancia para todos y todas”, comentó.

Agregó que las terminales aeroportuarias de Quintana Roo han beneficiado al crecimiento de visitantes nacionales e internacionales, a tal grado que para este año se espera cerrar con 27 millones de turistas de diferentes nacionalidades, por lo que dispersar los arribos de forma equitativa en todo el estado es de suma importancia para el empresariado.

Sin estudio ambiental y sin presupuesto

Desde el mes pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la construcción del aeropuerto de Tulum, se desistió de uno de los dos procedimientos que inscribió para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Este documento es necesario para el inicio de la obra aeroportuaria y por ahora no existe. Sin embargo, ello no significa un retroceso, pues la Sedena mantiene otro procedimiento vigente desde el 15 de septiembre, aunque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha concluido nada.

La Semarnat informó que la Sedena presentó el desistimiento para la evaluación ambiental del proyecto el 13 de septiembre, unos días después de la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 ante la Cámara de Diputados, en el que no se designó una partida para el nuevo aeropuerto de Tulum.

El proyecto, que inicialmente tendría un costo de 15 mil 500 millones de pesos, fue, en consecuencia, clasificado por la Sedena y la Secretaría de Hacienda en el paquete de programas y proyectos de inversión registrados “sin asignación de recursos en el ejercicio 2023”.

A pesar del desistimiento del estudio ambiental y la no asignación de presupuesto para el próximo año, el subsecretario de Transportes de la SCT, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que la obra “sigue en pie y avanzando”.

AMLO supervisa proyecto

De visita por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum continúa e incluso los ingenieros militares le presentaron el proyecto.

“De las más de mil 500 hectáreas, solamente vamos a afectar menos de 500 hectáreas de vegetación y todavía estamos haciendo trámites ante la autoridad federal para ampliar la franja de área verde y reducir la franja de seguridad de la pista”, le explicó un ingeniero.

El presidente también informó que en tres semanas dará a conocer las fechas de inauguración del aeropuerto.

“La pregunta que va a quedar en el aire, y en tres semanas vamos a responder aquí, va a ser cuándo inauguramos el tramo del Tren Maya, Cancún- Escárcega, y cuándo inauguramos el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum, pero en tres semanas ya podemos dar fechas”, sostuvo.

Análisis ambiental, a revisión

La Semarnat precisó ayer que el estudio ambiental está en análisis y descartó que la construcción del aeropuerto de Tulum sea inviable.

En un comunicado, la dependencia precisó que se analiza cómo evitar desequilibrios ecológicos en la región.

“El proyecto se encuentra en proceso de evaluación de impacto ambiental para asegurar que los estudios y/o trabajos técnicos que se están desarrollando cumplan con la normatividad ambiental y con los ordenamientos aplicables, y se establezcan las medidas de mitigación y compensación necesarias y suficientes para evitar desequilibrios ecológicos en la región”.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.