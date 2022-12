Aeropuerto de Cancún: primero en el país en tener filtros migratorios automatizados

El Aeropuerto Internacional de Cancún se ha convertido en la primera terminal aérea en contar con Filtros Migratorios Automatizados en el país, cuyo objetivo será agilizar los procesos de tramitología en cuanto a temas de migración.

Durante su última gira de trabajo por Quintana Roo realizada en noviembre, el secretario federal de Turismo, Miguel Ángel Torruco, dio a conocer que este aeropuerto, sería una de las 10 terminales aéreas del país en contar con la digitalización de los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo.

“De esta forma dejamos atrás esa imágen burocrática que aunque poco a poco se ha ido mejorando con los trabajos que hemos emprendido. Será un gran aporte para el turismo en el estado”, compartió.

A menos de un mes de haber dado a conocer la noticia, estos filtros migratorios automatizados han comenzado a operar este jueves en la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún con 14 filtros de acceso.

“Estamos trabajando en esto para que durante la próxima semana, podamos poner en servicio cuatro filtros como estos en la terminal 4 y posteriormente también en la terminal 2.” señaló Roberto González, comisionado del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

¿Cómo funcionan?

El trámite de validación a través de los filtros, consiste en colocar el pasaporte sobre un escáner, se les tomará una fotografía y posteriormente se abrirán las puertas de acceso. Es un procedimiento que de acuerdo con González, toma un tiempo promedio de 30 segundos siempre y cuando no haya algún dato que no no concuerde con el pasajero.

“Esta gran noticia en torno a migración que es el filtro migratorio automatizado, es el segundo aeropuerto en el país que lo tiene, pero el primero que ha entrado en funcionamiento.” dijo la gobernadora del estado, Mara Lezama.

Cabe mencionar, que el Aeropuerto Internacional de Tulum, será la segunda terminal en el estado que contará con esta tecnología de filtros migratorios, desde el primer día después de su inauguración durante el próximo año.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.