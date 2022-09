Aeropuerto de Cancún en busca de nuevas aerolíneas

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), operador del Aeropuerto Internacional de Cancún, se encuentra en la búsqueda de nuevas aerolíneas, ya que prevé que para final de año y 2023 el flujo de pasajeros tienda a estabilizarse tras mantener la categoría 2, por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Sumado a esto, la movilización de pasajeros no seguirá el ritmo de crecimiento que trae la terminal por la escasez de tripulación, lo que hará que las compañías aéreas de Estados Unidos no puedan aumentar sus vuelos.

Debido a esta razón es que Asur busca que nuevas aerolíneas como la colombiana Ultra y la noruega Norse Atlantic Airways abran rutas hacia Cancún y Mérida, así como Arajet que ya ha anunciado que operará vuelos desde República Dominicana hacia Cancún.

“Hay una aerolínea nueva que se llama Norse (Atlantic Airways). Arajet, que es nueva también, y Ultra Air; todas esas aerolíneas que están naciendo, que yo les veo potencial interesante, estamos procurando atraerlas”, informó Alejandro Vales Lehne, director de desarrollo de rutas y clientes de Asur.

Añadió que en el caso de Arajet ya anunció su nuevo vuelo desde República Dominicana, y de Ultra Air, recientemente William Shaw, (CEO y fundador) acaba de decir que está muy interesado en iniciar su vuelo a Cancún, aunque las rutas están muy competidas.

“Con la gente de Norse también estamos hablando para ver de dónde pueden operar, de un Oslo, un Londres. Y, por supuesto, a los clientes de toda la vida les está llegando más capacidad, estamos buscando la manera de atraerla”,comentó.

De igual manera,Vales Lehne reconoce que la degradación de México a categoría 2 ha contribuido a que las aerolíneas estadounidenses hayan aumentado sus vuelos, pero la tendencia sería a que se estanque la oferta de sillas por falta de personal.

“Un tema que nos puede incidir en el crecimiento, en que no tenga un buen ritmo, es que en Estados Unidos las aerolíneas no tienen tripulaciones, quisieran crecer pero no hay tripulaciones. Eso las limita un poco”, indicó Vales Lehne y añadió que, “tendremos un crecimiento bueno a final de año y para 2023, pero no a los niveles porcentuales de este año”.

El directivo también considera que para vuelos de larga distancia el crecimiento será limitado por el tipo de aviones disponibles y el costo de combustible. “Se ha trabajado con la gente de las aerolíneas de Medio Oriente, con el caso de Etihad Airways y de Emirates por años, pero es complicado, todavía no hemos conseguido tener eso. Turkish de hecho les comió el mandado.

En el caso de Emirates, la mayor parte de sus equipos son A380, es una aeronave que no les serviría para este tipo de mercado por su costo, alcance mismo de la aeronave, etcétera, los haría hacer una escala como lo hacen en Barcelona, entonces les encarece y les complica la operación”,dijo.

