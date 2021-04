Advierten de posible desabasto de medicamentos para enfermos de VIH en Cancún

La Asociación Red Positiva, dedicada a atender a pacientes cero positivos, ha alertado sobre un posible desabasto de medicamentos para enfermos de VIH en Cancún, luego de que el Instituto Social para el Bienestar (Insabi) aplazara el proceso de compra de las medicinas.

Roberto Guzmán, director general de Red Positiva, dijo que esta situación podría agravar más la pandemia del VIH que se vive en Quintana Roo, pues por la emergencia sanitaria del COVID-19, ésta se ha sido desplazada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

"De acuerdo con las reuniones que hemos tenido con el Insabi, te puedo decir que hay muchos retrovirales que el Insabi no ha comprado, y también te puedo decir que de acuerdo con el inventario de las bodegas que hay en todo el país, nos alcanzan para dos meses", declaró Guzman, quien también es vocal del Conasida.

Explicó que la compra de medicamentos debió haberse realizado a principios de este mes para comenzar a distribuirlos en todo el país, pero el Insabi no ha abierto siquiera la convocatoria para la licitación de los fármacos.

"Si el gobierno no ha comprado todavía los medicamentos, si no ha hecho siquiera las adjudicaciones y en las bodegas se están agotando, y la detección no se está haciendo aun con muchísimos casos nuevos, pues no sé que vamos a hacer", advirtió.

Guzmán asegura que este desabasto de medicamentos no sólo afectaría a los enfermos de VIH en Cancún, sino a los de todo el país. Además de que la falta de medicinas no se limita a este padecimiento, pues también abarca otros como el cáncer.

En el caso de los pacientes cero positivos, Roberto dijo que el medicamento que más falta haría sería el Biktarvy, el cual fue sustituido por el Atripla, durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hay una lista de más retrovirales.

La pandemia de coronavirus en Quintana Roo ha invisibilizado la epidemia VIH, luego de que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits) se convirtieran en simples "dispensarios médicos".

"Ellos creen (las autoridades) que la epidemia del VIH tiene solución a través del medicamento y es en lo que se han convertido los nosocomios: en un punto de distribución de retrovirales pero no dan seguimiento, no dan citas, no los atienden", dijo Guzmán.

A esto se le suma la cancelación de las campañas de detección, que las autoridades tienen paralizadas desde marzo de 2020, y que solo han reanudado en fechas importantes como el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA.

Sin embargo esto no basta, pues durante el mismo periodo, Red Positiva ha dianosticado más de 250 nuevos casos, pero no todos se reincorporan al sistema de salud "porque no hay citas, no hay un interés y yo no sé hasta cuando comenzarán a actuar", demandó Guzmán.