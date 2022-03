Advierten de mayor corrupción por militarización de Aduana.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la militarización de las aduanas, como la de Subteniente López, en la frontera con Belice, podría generar mayores problemas de corrupción y malos tratos a turistas.

Por ello, el presidente del CCE en la zona sur del Estado, Eloy Quintal Jiménez, aseguró que supervisarán la correcta aplicación de las leyes para que la "cura" propuesta contra la corrupción no resulte "peor que el problema".

La militarización de las aduanas en puertos, aeropuertos y fronteras tiene un nivel significativo de riesgo, respecto a no solo no dar la solución, si no a tener más graves, los problemas de corrupción y malos tratos a turistas o para quienes requieren de servicios en esos nodos logísticos.