Adopción monoparental, un acto de amor puro que no debe ser callado

Como cada año, este 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha en la que se busca crear conciencia sobre la importancia del proceso de adopción como un acto de amor que permite dar una familia y un hogar a niños, niñas y jóvenes huérfanos.

En 2009, la especialista en Intervención Terapéutica en la Adopción, Gloria Domínguez, concluyó el proceso de adopción como madre soltera de una pequeña recién nacida en el estado de Tabasco. 13 años después, asegura que ha sido el momento en el que más alegría ha sentido, pero, sobre todo, se dio cuenta de la responsabilidad que conllevaría la crianza monoparental.

“Sentí mucha responsabilidad, pues ahora su vida estaba en mis manos. A partir de ese momento me tendría que esforzar para poder cuidarla con bien”.

La adopción monoparental es aquella que se efectúa por una sola persona, es decir, una mamá o papá soltero que adopta a uno o varios hijos, algo que ya se encuentra legislado en la mayoría del país, con excepción del estado de Morelos.

De acuerdo con la terapeuta Gloria Domínguez, el principal objetivo de la adopción debe ser el deseo de ser padres o madres y que se pueda contribuir de forma positiva en el desarrollo y la crianza de los menores.

“Más allá que pensar la adopción como un acto de caridad, que desgraciadamente se piensa como un acto para hacer un bien, creo que lo importante es identificar el deseo personal por maternar o paternar”.

Los retos de criar solos

Criar solos a un niño o niña conlleva una carga de responsabilidad que recae únicamente en la persona adulta que realiza la adopción, sin embargo, contar con una red de apoyo, como la familia o los amigos, puede ser una opción que ayude en la crianza colectiva del menor.

“La crianza es un acto difícil de hacer, sobre todo si se está sola, pues no hay otra voz adulta con quien ponernos de acuerdo, con quien tomar decisiones o con quien respaldarse. Aquí la importancia de contar con una red de apoyo, porque al final del día la crianza es en tribu, así como contribuimos en el cuidado y crianza de nuestros sobrinos, primos o hermanos”.

Domínguez asegura que hay ocasiones en las que la red de apoyo no es muy sólida, sobre todo dentro de las familias, por ello, se debe dejar de romantizar que, por el hecho de querer ser padre o madre soltera, todos lo van a aceptar.

“A veces la familia no está totalmente de acuerdo o se opone a ello, y hay que tener presente que estas personas no tienen que compartir este deseo. Hay gente que cree que la familia se constituye con vínculos sanguíneos, en este caso es una decisión que se debe de tomar de manera unipersonal”.

Ante esta postura, la terapeuta dijo que es importante educar a la familia en cuanto a la adopción, pues es un derecho de los menores a tener una familia, con el propósito de contrarrestar los mitos y prejuicios que hay alrededor.

Mitos y prejuicios de la adopción

Existen muchas películas de cine, en las que el proceso de adopción consiste en que los padres llegan a una casa hogar y eligen al niño o niña; sin embargo, esta es una idea errónea que hasta la fecha sigue generando mitos en torno a este proceso.

“La adopción se centra en elegir a la mejor familia para ese niño o niña, no en que a mí que quiero ser mamá, me den a un niño que a mí me guste, al contrario, van a elegir al niño para el que yo pueda ser la mejor mamá”.

Para ser candidato a padre o madre soltera se requiere de un proceso de idoneidad, el cual consiste en una serie de evaluaciones psicológicas y socioeconómicas en las que se evalúan si una persona es apta para criar a un menor.

Posteriormente, se hace la asignación del menor, en función al tipo de figura paterna o materna que pueda beneficiar al menor, para ello se realizan una serie de convivencias entre el adulto y el menor. En caso de haber una buena relación, se hace la asignación oficial.

Un logro desesperado

De acuerdo con la especialista, hay casos en los que las personas arrastran duelos biológicos por no poder tener hijos o por pérdidas de embarazos, que al final del día se ve al hijo adoptivo como la última oportunidad de ser mamá o papá y se aferran a esta idea, lo que termina repercutiendo en el proceso de adopción.

“Esto dificulta la crianza porque empieza a verse como un acto de desesperación y esto hace que no pueda ser la mejor persona para criar al menor, además de que no se está viendo la adopción como la oportunidad de contribuir a la crianza de una persona sino como algo que me va a dar algo que me va a dar a mí”.

Diferencias entre adoptar por edades

La diferencia entre adoptar a un recién nacido y un menor de edad ya avanzada, reside en que el más grande, tiene una experiencia de convivencia con la familia biológica y de separación, que, aunado a una institucionalización a un Centro de Asistencia, puede generar temores de abandono por su nueva familia.

“Esto implica una serie de efectos en su cerebro, este niño o niña, si bien puede tener el cuidado, hay que tener en cuenta que probablemente no ha crecido con el cobijo de una familia, sintiéndose seguro, amado, deseado o mirado. Esto puede ocasionar que sientan el temor de volver a ser abandonados, pues una parte de su cerebro, de forma inconsciente, sabe que fue abandonado en algún momento de su vida”.

La adopción no debe ser callada

Todas las personas tienen derecho a conocer su origen, en el caso de los hijos biológicos siempre se habla de los familiares; sin embargo, en el caso de los hijos adoptivos, aún se sigue creyendo que la forma en cómo llegaron al hogar debe ser considerada un secreto.

“Existe un mito en el que los niños recién nacidos cuando llegan no hay que decirle nada porque olvidan sus orígenes, pero el cerebro recuerda. En alguna parte del cerebro hay una historia no contada pero el niño sabe que hay algo diferente”.

En el caso de los más grandes, Domínguez explica que a pesar de que ya hay una convivencia previa con su familia biológica, es importante hablar del tema y abrirse para que el menor tenga la confianza de poder preguntar por su familia biológica.

“Nunca falta alguien que se entera por terceras personas, lo que genera un choque emocional en la persona que ha sido adoptada, por eso es importante atender la adopción y normalizar el tema porque es parte del derecho de una persona por conocer lo más posible de sus orígenes”.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.