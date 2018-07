Adiós al PANAL y al PES en Quintana Roo

Después de las pasadas elecciones del primero de julio podrían desaparecer los partidos que no lograron 3% de la votación nacional válida que exige la ley para no perder su registro. De acuerdo con la sumatoria de los cómputos finales del Instituto Nacional Electoral, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social ya no contarían con el registro de partidos políticos.

Armando Palomo Gómez, dirigente estatal de Nueva Alianza, señalo que tienen hasta el mes de agosto cuando se determinaría si el partido Nueva Alianza y el partido encuentro social perderían el registro a nivel nacional y a nivel estatal.

Armando Palomo Gómez, dirigente estatal de Nueva Alianza, confió en que tienen la esperanza que será hasta agosto cuando ocurra un milagro.

Hace unos días concluyo el conteo de votos para diputados federales y para senadores y al partido Nueva Alianza les faltaron puntos para alcanzar el 3%. Ambos institutos políticos en ninguna de las tres elecciones lograron el porcentaje requerido para continuar, pues el registro de votos que lograron fue de 2.30%, lo que representa poco más de un millón 300,000 votos en cada uno de los comicios señalados.

“No sabemos cuál sería la línea de acción a seguir hasta, no tener la definición si se mantuvo o no y para cada uno hay su diferente ruta de acción o de actividad, esperemos que en agosto ya tengamos la definitivita de esto y en base a eso ya se defina que hacer”, comentó.

El dirigente estatal de Nueva Alianza aclaró que su partido en campaña recibió 300 mil pesos el cual se distribuyó entre los candidatos de la colación, y el partido recibía 100 mil pesos mensuales para actividades ordinarias de partido y lo que fueron los gastos de recursos.

Reconoció el fenómeno social llamado Andrés Manuel y eso al final de cuentas rompió los esquemas de todos los partidos políticos, “todo quedo atrás a raíz de la copiosa votación a favor del electo presidente de la república”.