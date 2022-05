Adicciones: una guía para padres | Parte 2

9 señales de adicción temprana

¿Cómo saber si mi hijo o mi hija están consumiendo algún tipo de droga? Esta es una pregunta común en el entorno familiar y la respuesta puede estar a la vista.

Los cambios en los patrones de comportamiento, los trastornos de sueño y la falta de hambre podrían ser algunas señales de alerta, pero no son determinantes. En este caso, un experto, mediante estudios clínicos, puede dar un diagnóstico e iniciar un tratamiento.

La atención debe centrarse en jóvenes de entre 15 y 16 años que cursan algún grado de secundaria, pues son los consumidores iniciales de drogas y alcohol, dice Lilliam Negrete Estrella, directora de los Centros de Integración Juvenil en Cancún (CIJ).

En Quintana Roo hay cuatro CIJ en donde las familias pueden pedir orientación y apoyo. Están en Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.

1. Cambios de humor

De manera brusca y sin razón aparente, el adolescente pasará de estar eufórico, a depresivo, apático o decaído.

2. Cambios físicos

Deja de preocuparse por su aspecto personal, descuida su manera de vestir, no se asea, baja de peso, tiene nariz congestionada y ojos enrojecidos, huele mal.

3. Irritabilidad

Se molesta sin razones aparentes y no tolera que le hablen. Puede volverse violento si alguien se lo señala.

4. Falta de concentración y memoria

Empieza a estudiar menos, se salta clases en la escuela, no memoriza y tiene serios problemas de concentración.

5. Aislamiento

Se aleja de sus amistades habituales y opta por encerrarse para evitar regaños o sermones. En este punto podría cambiar de amistades que también consuman alcohol o drogas.

6. Incumple responsabilidades

Al invertir más tiempo en el consumo, no cumple con sus deberes y deja de atender compromisos familiares.

7. Abandona sus aficiones

Si practicaba algún deporte o realizaba alguna actividad recreativa, deja de hacerlo para enfocarse en el consumo.

8. Cambia su rutina

No duerme bien o modifica sus horarios de sueño, deja de comer por pérdida de apetito o, por el contrario, tiene episodios de mucha hambre.

9. Sus pertenencias

Empieza a llevar a casa objetos como pipas para fumar o papeles para elaborar cigarrillos; puede tener dinero de origen desconocido o empiezan a desaparecer objetos de valor de casa, como joyas.

Testimonio de un médico que consumía crack para aguantar despierto

Un testimonio real de está adicción

La primera vez que probé el crack fue durante mi etapa como médico interno de pregrado. Si la carrera de Medicina naturalmente es muy demandante, el internado es uno de los grandes retos que como médicos tenemos.

Durante el internado estás predispuesto a que dormir no es una opción, ya que tienes que cumplir con guardias de hasta 36 horas; en un inicio recurrimos a lo más fácil para mantenernos despiertos, el café, la coca cola, las bebidas energizantes, el cigarro y así vas buscando otros productos que te den un mayor efecto.

Desde siempre he tenido amistades que consumían desde mariguana hasta heroína, sin embargo, durante nuestras convivencias siempre me han ofrecido, pero también han sido respetuosos en cuanto mi decisión sobre el consumo.

Siempre he estado familiarizado con el tema de las drogas, no asustan, al contrario, creo que siempre ha estado esa curiosidad por probar cosas nuevas y sobre todo cuando nos basamos en las experiencias que nos cuentan los amigos o conocidos que han probado alguna sustancia.

Cuando veía que mis amigos consumían el crack, notaba que a diferencia de la mariguana los mantenía despiertos y siguiendo la fiesta; uno bajo los efectos del alcohol pierde el miedo y fue así como me animé a probar el crack.

Esa primera vez que fumé el crack tuve una sensación de calor por todo el cuerpo, sentí que mi corazón comenzaba a latir muy rápido y que mi percepción de las cosas cambiaba, como si mis sentidos se agudizaran, esto es lo que te provoca el famoso “rush”.

Durante este “rush” uno se siente con un exceso de energía y felicidad que es inexplicable, es un periodo muy corto de unos cinco minutos, en donde, literal, se te olvidan todos los problemas.

El verdadero problema comienza cuando el efecto empieza a disminuir porque enseguida sientes esa necesidad psicológica de volver a fumar y no dejar ir el efecto, por eso siempre he dicho que, si eres débil de mente, la droga será la que te consuma a ti.

Mi gran error fue haber relacionado el efecto energizante del crack como un beneficio para mantenerme despierto durante las guardias, porque uno se hace mañoso en estas situaciones y la droga te obliga a ingeniártelas para que consumas.

Además de fumarse, el crack también puede ser pulverizado e inhalado como la cocaína, sólo que es mucho más doloroso y desagradable porque al no ser tan fina como la coca, puede cortar los vasos de la nariz ocasionándote una hemorragia.

Estando en el hospital llegué a consumirla en varias ocasiones, dentro de los baños, en las bodegas de medicamentos, incluso en el área donde se limpian los cómodos. Fumarlo era un riesgo muy grande, porque el olor es muy fuerte, como cuando un carro “quema llanta”, sin embargo, sí lo hice en dos ocasiones, pero ya en postguardia y en los alrededores del hospital.

Se fue haciendo un vicio que consumía mi mente, al grado de dejar en segundo plano a los pacientes por querer consumir, y con el tiempo mis compañeros se fueron dando cuenta de esto porque cuando consumes crack no te da hambre. Yo empecé a perder peso demasiado rápido.

A pesar de sí haber logrado tener mucha energía, mi concentración para muchas cosas se fue perdiendo, así como mi habilidad motriz. Una de las peores experiencias que tuve fue durante una esplenectomía, en donde se retira el bazo de un paciente; durante la cirugía el especialista me pidió que suturara a la paciente y recuerdo muy bien que mis manos no respondían como yo quería, me temblaban demasiado, por lo que una enfermera me dijo que mejor ella lo hacía y fue ahí cuando me di cuenta que estaba muy mal.

Poner en riesgo tu vida por el consumo de drogas es problema de uno, pero ya jugar con la vida de las demás personas es un acto moralmente inaceptable.

Si bien, el crack te da una experiencia de felicidad y de energía única en su clase, a veces me ponía a pensar si valía la pena hacer que mi cuerpo se vuelva dependiente de esta sensación artificial de un alivio momentáneo.

José Luis, 28 años.

¿Qué es el crack?

Es una droga que se crea a partir de la combinación de clorhidrato de cocaína y bicarbonato sódico. Es una versión adulterada de la cocaína, que es mucho más adictiva, debido a que suele generar dependencia psicológica. Sus efectos son rápidos e intensos a comparación de las drogas que se administran vía intravenosa: euforia, placer y aumento de la energía.

Testimonio de cómo el LSD lo sacó de este mundo

La droga de los jóvenes

Fue un aspecto social el que me orilló a empezar a probar estas sustancias, durante una reunión de amigos en la que queríamos ir un poco más allá, a profundizar un poco en las conversaciones o ampliar la capacidad creativa.

Al principio fue social, pero el problema empieza cuando estas relaciones sociales comienzan a depender únicamente del consumo de las sustancias, que el punto central de reunirte con amigos es ir a consumir. De pronto, cuando te sientes solo, desubicado o sientes que no puedes afrontar adecuadamente tus problemas, es muy fácil recurrir a una sustancia para poder compensar esas malas sensaciones.

Por otro lado, una de las cosas que más me motivó a consumir LSD fue que veía información positiva al respecto en cualquier lado, a personas que les servía para ser más creativos o sentirse bien.

Una de las cosas que me llamó la atención fue que tenía un efecto que se le conoce como la “muerte del ego”, en la que te sientes en sintonía con lo que te rodea y que mejora tu estado de ánimo. Yo quería alcanzar este estado emocional en el que ya no me quería sentir deprimido, por lo que parte de lo que me motivaba a seguir experimentando fue ver con que sustancias podía tener un mejor nivel emocional.

Cuando consumí el LSD estaba en un estado emocional no muy bueno, estaba en una crisis existencial muy presente en mi vida y aun así decidí consumirlo. Pero el verdadero problema está en que, si ya tienes una mentalidad inclinada hacia las emociones negativas, el consumo de LSD sí te afecta de formas muy negativas y los efectos que sientes son parte de un “mal viaje”.

Este “mal viaje” son alucinaciones que surgen a partir de tu inconsciente negativo, se materializan de forma visual, es como si estuvieras viviendo una pesadilla sin estar dormido.

Tuve una mala experiencia. Fue una situación muy caótica, ya que, al no encontrarme en un estado emocional estable, yo quería ir por todo, por esta necesidad de querer mejorar mi nivel emocional y mi error fue combinar mariguana con LSD. Pero además consumí LSD en grandes cantidades. El peligro con el LSD es que son cantidades muy pequeñas, pero aun así, esa mínima dosis te puede generar efectos muy presentes. En mi caso yo consumí dos cuadritos de LSD y eso ya es una sobredosis. Yo quería sentir todo el efecto.

Comencé a ver los efectos visuales, pero el problema empezó cuando empecé a tener pensamientos paranoicos, cuando empiezas a tener ideas negativas o prejuicios negativos que cargas. De esta forma, empecé a preocuparme por tener una conversación fructífera con mis amigos, me empecé a clavar en ese pensamiento y ahí empezó mi declive mental, que me hizo caer en un abismo mental muy denso.

En ese momento sentía que mis amigos me odiaban, que yo no servía para ellos, que no era apto para su círculo social, esas ideas ya las tenía precargadas en mi inconsciente, pero el LSD amplifica estas emociones. Llegó un punto en el que ya no pude tranquilizarme y mis amigos tampoco pudieron gestionar mi estado emocional que fue afectado por un brote psicótico.

Tuve lapsos en los que pensaba que me moría o que incluso ya estaba muerto, no sabía distinguir entre la realidad y los delirios mentales. Un día llegan mis padres a casa de mis amigos y uno de mis ellos les platica que yo había consumido LSD; en un principio no me agreden o actúan de manera negativa, pero el problema es que, como consumidor bajo los efectos, yo pensaba que mi propia familia eran extraños, pensaba que era la policía que me iba a perseguir o que me estaban intentando capturar para matarme.

De esta forma la afección familiar se da porque ellos tienen que lidiar con tus delirios, en mi caso tuvieron que lidiar por una semana completa, seis días sin poder distinguir qué era real y qué no era real, seis días pensando que me iba a morir; incluso llegué al punto de lesionarme, golpearme contra la pared e incluso orinarme encima.

Todos tus miedos se condensan de una manera letal, te juegan en una forma muy traicionera. Empiezas a tener ideas suicidas que se encuentran ligadas a esta desesperación que sientes al estar dentro del brote psicótico y que se manifiestan con movimientos que denotan que te quieres hacer daño. Se vuelve difícil para la familia porque es como cuidar a alguien con una deficiencia mental.

Yo me escondía para poder consumir, a base de mentiras. No hablaba con honestidad, les escondía mis emociones, mi estado de ánimo, las dificultades que tenía con algunas relaciones. Mi familia no entendía por qué consumía drogas.

Como tienes estos miedos emocionales, no quieres preocupar a tu familia y no dices las cosas como son, lo que te obliga a hacer un mundo artificial que no es congruente para los demás, porque aparentas estar bien, cuando no es así. Al final acepté que el verdadero culpable fui yo y no otras personas, porque ellos fueron los que me sugirieron, pero finalmente la decisión de consumir es propia.

Óscar, 27 años.

¿Qué es el LSD?

La dietilamida del ácido lisérgico (LSD) es una sustancia alucinógena que altera el sentido del espacio, la distancia y el tiempo, en muchas ocasiones las personas dicen que “escuchan” colores y “ven” sonidos, además de que tienen experiencias extrasensoriales combinadas con emociones fuertes. Esos “viajes” pueden durar hasta 12 horas.

