Adicciones: una guía para padres | Parte 1

El consumo de drogas, alcohol y tabaco sigue en aumento en Quintana Roo y Yucatán y la edad de inicio de consumo ha bajado hasta los 11 años, en parte porque los vendedores han ideado estrategias llamativas para engancharlos.

En este contexto, aunque desde el gobierno y la sociedad civil se han implementado programas para disuadir a menores y jóvenes, los resultados no han sido suficientes.

¿Qué pueden hacer los padres de familia? Lo primero es conocer qué tipo de drogas circulan en su ciudad, cuáles son los efectos que producen, cómo se consiguen, cuánto cuestan, en qué formas están disponibles. Esto es lo que busca esta investigación, ser una herramienta que permita identificar el problema para actuar en consecuencia desde casa.

Primera droga es regalada

La psicóloga Lilliam Negrete Estrella, directora de los Centros de Integración Juvenil en Cancún, dice que las drogas más utilizadas por la población que presenta alguna adicción son alcohol, tabaco, mariguana, cocaína y metanfetaminas.

Entre la población joven, los índices de consumo se han ido igualando entre hombres y mujeres, es decir, un 50 por ciento para mujeres y el otro 50 por ciento para hombres. Todos entre los 14 y 24 años.

La primera dosis que se obtiene en los primoconsumidores en un 90 por ciento es regalada u ofrecida por el círculo social al que pertenecen. Esto ocurre mayormente en adolescentes y jóvenes, aunque en el caso de las mujeres no existe un patrón, perfil o edad.

Los jóvenes consumidores comúnmente tienen entre 14 y 15 años; sin embargo, en este año se advirtió el consumo entre niños y niñas de 11 años.

Caramelos y ‘brownies’ en Internet

El fácil acceso a las drogas

Los comestibles con THC, principal ingrediente psicoactivo de la mariguana, son una novedad entre adolescentes y jóvenes. Estos productos pasan desapercibidos, ya que tienen forma de gomitas, dulces de tamarindo, caramelos duros y ‘brownies’.

Estos productos son distribuidos por medio de redes sociales en cuentas que se activan y desactivan constantemente, mismas que son privadas y que dan acceso a los jóvenes que cumplen con el perfil que el vendedor busca. Los anuncios están llenos de colores e imágenes de personajes que hacen hincapié en temas del espacio, astronautas o extraterrestres, en referencia a los “viajes” que garantiza el comer estos productos.

El peligro que implica su consumo recae en que no están regulados por instituciones como Cofepris, y la dosis debe ser cuidada al momento de la ingesta, pues puede causar malestar por ansiedad, pánico, latidos cardiacos rápidos, paranoia y alucinaciones.

Son muy populares en las fiestas y reuniones de jóvenes, en escuelas o en lugares públicos, debido a que simple vista son sólo dulces, lo que hace difícil su detección.Los precios rondan los 100 pesos cuando se trata del producto suelto, como un dulce de tamarindo; sin embargo, el "dealer" pide un mínimo para entrega, tal vez 500 pesos en mercancía, y el punto de entrega puede ser en lugares clandestinos, a veces peligrosos, oscuros y abandonados.

‘Robaba para comprar cocaína’

La realidad de la adicción

Yair tuvo su primer contacto con las drogas en una fiesta. Era cocaína. “Tenía 19 años y como todo, en una fiesta con los amigos, no falta quien tenga la sustancia y te invite, y uno, con tal de quedar bien y llamar la atención, lo acepta”.

En esa ocasión estaba borracho y luego de probarla “regresé, me sentí bien y a raíz de eso empecé a consumir cocaína”. Esta droga lo afectó emocional y físicamente.

“Yo me aferraba a estar consumiendo y te dejas porque no te importa tu aspecto personal, tu higiene, abandonas trabajos, no vas a trabajar y comienzas a robar. Le robaba dinero a mi mamá, a mis hermanos, le robaba joyas a mi mamá con tal de conseguir para mi dosis o también vendía mis cosas, mi tele, mi ventilador, mi Xbox”, recuerda.

Hubo un momento en el que empezó a cuestionarse qué hacer con su futuro, sobre todo porque su vida cambió al darse cuenta de que sus amigos se alejaban de él.

Algunas veces salía a caminar por las noches, buscando qué robar para comprar una dosis. “Ya no trabajaba, pedía prestado dinero a todo mundo, de cinco pesos, y lo que yo juntaba era para comprar droga”.

Yair, quien actualmente está desintoxicado, recuerda que el consumo de cocaína fue elevándose, al principio era una vez por semana, después cada tres o cuatro días y luego era casi a diario, lo que lo convirtió en adicto durante dos años.

El consumo le provocó no sólo problemas personales, sino familiares. “Uno mismo se aleja de la familia. Sientes que no te comprenden, que estás solo, pero en realidad uno se aleja, prefieres estar metido en el vicio, tu mente está bloqueada y piensas en sólo consumir”.

Tras mirarse en un espejo y darse cuenta de lo mal que estaba, buscó ayuda y empezó a ir a un grupo de rehabilitación, pero le fue muy difícil dejarlo. “Tuve mis recaídas y estuve un anexo encerrado tres meses y cuando salí estuve como un mes en la calle y volví a consumir y cada vez que volvía a consumir era peor”. Luego volvió a intentarlo en junio de 2019.

“Ya voy a cumplir tres años limpio y se siente bien. Mi familia es otro rollo, ya paso más tiempo con ellos y he cambiado en ciertas formas. Aunque es difícil cambiar, sí se puede y me sigo aferrando al programa del grupo de rehabilitación”, dice.

"De pesar 100 kilos, llegué a pesar 80 de golpe. Me veía mal, mi cara demacrada y mi autoestima por los suelos".

Yair, 26 años, ex consumidor de cocaína

Las drogas más consumidas

Estás son las drogas más consumidas en la región

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) ha revelado que los narcóticos más consumidos en Mérida son el cristal y la mariguana. En Cancún, la mariguana, la cocaína y las metanfetaminas.

Cristal

Es una droga muy estimulante y adictiva. Tiene un color blanco y un sabor muy amargo. Fumada en pipetas de cristal, esta droga eleva el estado de ánimo y estimula la sensación de bienestar y energía, pero también altera el ritmo cardiaco y la presión arterial.

Mariguana (cannabis)

Es una planta psicotrópica y depresora del sistema nervioso. Fumada o ingerida, produce efectos como cambios en la percepción, euforia, un mejor estado de ánimo o aumento del apetito, entre otros.

Cocaína

Es un alcaloide muy estimulante que se consume principalmente a través de la inhalación y su presentación más conocida es como polvo blanco. Produce alteraciones mentales, como pérdida de la realidad, agresividad y una sensación repentina de felicidad.

LSD

Comúnmente llamado "ácido", es una sustancia psicodélica que por lo general se ingiere o se pone debajo de la lengua. A menudo se consigue en el mercado negro como papel o terrones.

¿Cuánto cuestán?

Gramo de cocaína

500 pesos de alta calidad.

300 pesos de menor calidad.

Mariguana

Se vende por onza (28 gramos aproximadamente)*

Hay tres tipos:

Pata (baja calidad), de 100 a 200 pesos.

Skunk (intermedio), de 600 a 700 pesos.

Indoor (premium), de 2,000 a 3,000 pesos

*Con una onza se pueden realizar hasta 30 cigarrillos. Las cantidades varían, ya que depende de cuánta cantidad le ponga el consumidor a su cigarrillo.

LSD

Se distribuye en papel, gotas y tachas.

Gotas: 400 pesos

Papel: 200 pesos

Tachas: 100 pesos

Cristal

Un gramo de cristal se puede comprar desde los 50 hasta los 300 pesos.

Recomendaciones para padres

Consejos que debes tomar en cuenta

Poner atención para detectar de manera temprana el consumo de sustancias.

Estar alerta cuando los menores cambien su conducta de sueño, alimentación y relación afectiva, alteración en las comisuras y párpados de los ojos y observar piquetes en los brazos.

Reforzar lazos afectivos con sus hijos.

Pueden comprar una prueba de consumo de drogas en la farmacia para despejar dudas.

Problemas que provoca el consumo de drogas:

Inestabilidad emocional (estrés y ansiedad).

Problemas de violencia intrafamiliar.

Desempleo o inestabilidad laboral.

Problemas financieros.

Enfermedades.

Diccionario Urbano

THC. Tetrahidrocannabinol, es la principal sustancia que contiene la mariguana.

Dealer. Persona que distribuye las drogas al menudeo.

Anexo. Lugar en el que se busca la rehabilitación de las personas; su método suele incluir violencia y privación de la libertad.

