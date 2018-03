Además de Borge, faltan otros 30

René Guadarrama/Diario La Verdad Solidaridad Rosaura Villanueva, Fiscal anticorrupción del estado de Quintana Roo declaró en la sede de la fiscalía general del estado en Playa del Carmen que hay una estrecha coordinación con la PGR para la próxima llegada del ex gobernador Roberto Borge al país, debido a que cuenta con 3 carpetas de investigación relacionada con el desvío de fondos uso indebido de la función pública y peculado. Añadió que en total hay alrededor de 30 órdenes de aprehensión por cumplir de las cuales 1 se trata de un funcionario del actual administración el cual es investigado y el resto son de ex funcionarios municipales y del estado, de estas órdenes ocho corresponden a personas con domicilio en el municipio de Solidaridad y Se presume qué 2 están prófugos en el extranjero por lo que se solicitó la colaboración de la Interpol para su pronta localización Dijo que no importa dónde sea juzgado porque existe la posibilidad de que se quede en el centro del país porque también tiene asuntos legales en la PGR tendrá que resarcir los daños ocasionados al Estado entre ellos la extensión de concesión de aguakan y las irregularidades en la empresa de Aviación qué ha sido mencionada en los medios de comunicación.

