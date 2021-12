Adán Zaragoza, el favorito en Cancún FC para la temporada 2022

A tan solo seis días para iniciar el Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX, donde Cancún FC se enfrentará ante Alebrijes en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, Adán Zaragoza, mediocampista cancunense, se siente feliz y entusiasmado de pertenecer al club y sobre todo ser una de las figuras más sobresalientes de su plantel; agradeció el apoyo de la gente.

Adán Zaragoza, es el referente caribeño de Cancún FC, ejemplo de niños y jóvenes, pero también uno de los pilares en el esquema del profesor, Federico Vilar. A sus 24 años de edad ya cuenta con ese gran compromiso que tiene con su incondicional afición, de poner en alto el nombre de Cancún para el próximo Torneo.

Adán Zaragoza, mediocampista

Adán Zaragoza, el favorito en Cancún FC para la temporada 2022

"Me siento muy orgulloso de representar a mi ciudad, pero también a mi familia y a los que me apoyan todos los días, obviamente agradecido con la vida. En el torneo pasado me fue bien, pero tengo más para dar y demostrar en esta temporada", reconoció el mediocampista Zaragoza mientras sonreía.

Reconoció que la temporada anterior no tuvieron un buen papel, sino que dejaron a deber a su afición, por ello es que él y todo el equipo se pusieron metas y objetivos, es decir, borrón y cuenta nueva, "sabemos que le debemos mucho a la afición, a toda la gente que nos estuvo apoyando, a la misma directiva de Cancún FC. Tenemos que darle vuelta a esta página y encarar el próximo torneo de la mejor manera", enfatizó.

Recordemos que Adán Zaragoza, sumó 16 juegos, 15 como titular, tres anotaciones y mil 287 minutos, además, ha sido la figura en los partidos que jugó como titular; "como explicaba, me llena de orgullo poder transmitir esas ganas de salir adelante, de que todos podemos y nada es imposible", reiteró.

Adán Zaragoza, el favorito en Cancún FC para la temporada 2022

Por último, Cancún FC iniciará el próximo cinco de enero ante Alebrijes en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, seguidamente su próximo juego será el 11, 18, 25 y 30 del mismo mes, mientras que en febrero son las siguientes fechas 2, 8, 18 y 23; en marzo 1, 8, 15, 25 y 29, los últimos juegos del Clausura serán el 6 y 13 de abril del 2022. Si quieres conocer los rivales de Cancún FC, puedes hacerlo a través de sus redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.