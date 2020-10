Acusan a papelería de afuera de la Fiscalía de embaucar a ciudadanos de Cancún

Una persona hizo una denuncia respecto a la papelería “La Comandanta” que se ubica afuera de la Fiscalía de Cancún por supuestamente amedrentar a la gente para que se vean obligados a adquirir sus producto con ellos a precios exorbitantes todo con base en engaños y amenazas para que la gente acceda.

Esta publicación se volvió viral debido a que varias personas se han sentido en esta misma situación al acceder ante la presión que emiten las encargadas de la papelería que obligan prácticamente a los usuarios a comprar documentos en precios muy por encima de lo que cuestan dentro de las instalaciones.

Precios reales de la documentación

Historia:

El día de hoy acudmos ala fiscalía que está alado de tránsito, mi esposa mi hermana y yo a tramitar la carta de antecedentes no penales.

Madrugamos a las 7:00 am para ser de los primeros porque la primera vez que la tramité abrían alas 8:00, ahora ya no, ahora abren a las 9:00 y efectivamente fuimos los segundos que llegamos, de repente se nos acercó esta persona (que les dejo en la foto) a preguntarnos si ya traíamos el formato de pago a lo cuál les respondimos que no, que lo pagaríamos en ventanilla ya que nos habían dicho que se podía pagar adentro y que tenía un costo de 206 pesos.

Entonces la señora se enojo porque para mí sorpresa trabaja en la papelería que está alado de tránsito la cual lleva el nombre de “La Comandanta” y ellos te revenden el papel a 270 pesos, no me molesta que hagan su venta lo que me molestó fue que a los que ella les pudo vender su formato los estaba formando delante de nosotros diciéndonos que ellos ya traen sus papeles listos y que van primero.

Me molesté y le dije que en primero ella no trabajaba para la fiscalía y que yo había madrugado para ser de los primeros y si me tenían que regresar que me lo dijeran adentro en ventanilla bueno hasta ahí no paso a más, luego empezó a hablar por teléfono según ella a personal de adentro y empezó a decirles a la gente que adentro no había sistema y que ella le hablaría a su jefa para que los que le compraron el formato, a ellos si los pasarán y supuestamente a nosotros no y nos decía que allá nos iban a regresar a pagar al banco y que íbamos a gastar lo mismo y cosas así.

Las fotos son gratis

Con engaños cobran más por trámites en fiscalía

Yo seguí hasta el final y ¡oh sorpresa! adentro pague mi formato en 206 pesos y si no llevas foto te la toman gratis adentro ahí mismo donde tramitas.

Así que si van a tramitar sus antecedentes no penales no lo repaguen afuera a 270 pesos, adentro lo pueden pagar en 206 pesos no dejen que los engañen porque los van a querer amedrentar inventandoles muchas cosas para que le compren a ellos pero no les pueden obligar ya que ellos no trabajan en la fiscalía si no en una papelería, las puedes identificar porque traen playeras blancas con la leyenda que dice "La Comandanta" con está pandemia ahorras 60 pesos que sirven para una reja de huevo o medio pollo, nosotros éramos 3 personas y nos ahorramos casi los 200 pesos.