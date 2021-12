Acusan a los Beristáin de secuestrar a Morena en Solidaridad

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está secuestrado por la familia Beristáin Navarrete en el municipio Solidaridad, denuncian militantes de este instituto político quienes demandan de manera urgente una limpia para garantizar triunfos en el 2022.

Luego de señalar lo anterior, Juan Luis Cuevas Reyes asegura que el apellido de la ex alcaldesa y, de su hermana ´la ex Senadora, Luz María Beristáin Navarrete no son garantía alguna de triunfo en las urnas, por lo que indicó, deben permitir oportunidades a otros referentes del partido.

El fundador de Morena en Solidaridad, Juan Luis Cuevas Reyes acusa que la familia de la ex edil Laura Beristáin Navarrete tiene "secuestrado" al partido en esta demarcación y, pese a las derrotas de Laura y Juan Carlos en forma consecutiva, pretenden postular a Luz María o a su pareja sentimental Elio Lara a la diputación local en 2022.

Recordó que en el pasado proceso electoral, la ahora concejal Laura Esther Beristáin no logró la reelección como se esperaba, “los casos de malos manejos, corrupción y mal gobierno se dieron uno tras otro y por ello se perdió la elección”, acusó el activista morenista.

De la misma manera dijo, en el proceso del 2019, en la elección para diputados locales, el consanguíneo de ambas, Juan Carlos fue derrotado en las urnas por quien hoy es la presidenta municipal, Lilí Campos Miranda, con lo que se demuestra que la familia de la exedil no es garantía alguna de triunfo en las urnas.

En marzo de este año, La Verdad Noticias dio a conocer la movilización realizada por Juan Luis Cuevas Reyes y un grupo de fundadores de Morena en Playa del Carmen, quienes se opusieron a la designación de Cristina Torres como candidata a alcaldesa por este partido.

“Somos un grupo de morenistas que buscamos la reconstrucción del partido -Morena-, desde las bases, pedimos oportunidades para otros militantes y que los Beristáin saquen las manos del partido, que el líder nacional Mario Delgado Carrillo no los apoye, porque no garantizan nada”, reiteró el militante del partido guinda.

Destacó que hasta donde tienen conocimiento, los Beristáin Navarrete preparan un nuevo golpe a la democracia interna del partido, al pretender postular a Luz María o, a su pareja sentimental, Elio Lara Morales como candidatos a la diputación local en 2022.

Cuevas Reyes lamentó que hasta ahora, el dirigente estatal de Morena, Humberto Aldana Navarro lejos de preocuparse por el partido, deje en manos de militantes como los Beristáin Navarrete el destino del mismo, en un municipio donde inminentemente se ha apoyado la 4T -cuarta transformación-, y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

