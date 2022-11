Acusan a hotel de Cancún por robo de más de 200 mil pesos a turistas

La Red Internacional de Recreación, cada año organiza un congreso internacional, en el que participan varios países del mundo y en el que tienen un post-congreso, este 2022 fue en Cancún, del 30 de octubre al 3 de noviembre. “Querían conocer los destinos del caribe mexicano”.

Todo estaba yendo conforme al plan, los turistas de Puerto Rico, Chile, Uruguay, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina y Costa Rica, se la estaban pasando de maravilla, hasta que el 2 de noviembre pasó lo inesperado, 14 mil dólares, 270 mil pesos mexicanos, desaparecieron, eran para pagar todos los servicios.

“A Cancún vinieron más de 30 personas, mismas que nos hospedamos en el hotel Krystal Urban y el dinero que nos robaron era de todos, con eso se iban a pagar el hotel, la comida, entradas a lugares turísticos, transporte, para el congreso, dinero que fue pagado por los turistas que participaron en el evento”, dijo la representante de la Red Internacional de Recreación.

Paso a paso

El 2 de noviembre, a las 6:50 de la mañana, la encargada del evento, quien además, tenía la responsabilidad de cuidar el dinero y hacer los pagos, contó que salieron del hotel rumbo a Tulum, para realizar con el grupo actividades acuáticas, pero confió en la seguridad del hotel y decidió dejar el dinero en su cuarto.

“Ese día tuve el dinero y lo metimos en una maleta con candado, pero no decidimos materno en la caja fuerte del hotel, porque leímos que en Cancún roban mucho en las dichosas cajas fuertes”, argumentó.

Al hotel regresaron a las 7 de la noche, se bañaron, se vistieron y se reunieron con todos los turistas a cenar, para cerrar el post-congreso, “les dijimos a los participantes que sólo tenían 20 minutos para después acudir a la cena de cierre del post-congreso”, contó.

Terminaron su actividad nocturna y al subir al cuarto, a eso de las 11 de la noche, para buscar el dinero y pagar, descubrieron que el cierre de la maleta estaba forzada al igual que el candado y al revisar, descubrimos que el dinero ya no estaba.

“Nos dimos cuenta que la bolsa estaba vacía, el dinero no estaba, hablé con mi equipo para contarles e investigar y al no tener resultados decido llamar al personal del hotel, nadie más tenía acceso a mi cuarto, solo los empleados del hotel”, expresó.

El gerente en turno llegó, escuchó a la víctima y accedieron a verificar los codificadores del cuarto, para ver quien entró al cuarto, pero el gerente les dijo que su aparato estaba descompuesto.

La afectada, al ver que no había respuestas, procedió a denunciar los hechos al 9-1-1, le dieron un folio y le mandaron una patrulla, los agentes le dijeron que ellos levantan el acta, pero que debía proceder a denunciar ante la Fiscalía General del Estado.

“Accedí y me dirigí a la fiscalía, donde tuve que esperar varias horas, hasta que me levantaron mi declaración y me dieron el siguiente número de carpeta de investigación, FGE/QRoo/BJ/11/21177/2022”, comentó.

Para el 3 de noviembre, a las 2:30 horas, la víctima regresó de la fiscalía al hotel, ya con la denuncia.

“El gerente de seguridad al ver la denuncia, procedió a revisar mis pertenencias y a activar los protocolos y junto con otro de seguridad revisaron mi maleta, incluyendo mi ropa interior, solicité que sea una mujer, pero dijeron que no tenían personal”, explicó.

Después de la revisión, los guardias se retiraron, también sin darle una respuesta y solución. Pasaron las horas y a las 9 de la mañana, bajó y ya la estaban esperando, el gerente de división de cuartos.

“Me informó que iban a tener una junta por el caso y me iban a dar una solución, esperé horas y nada. El de la división de cuartos lo único que me dijo son las políticas del hotel, pero le solicitamos que lo queríamos leer en físico y él se negó, comenzó a gritarnos y a amenazarnos”, recordó.

Recalcó que tuvo que salir y dejar el hotel, a pesar de que no le dieron solución. “Me dijo que a las 2 de la tarde tenía que entregar el hotel, pero no quise”.

La víctima dejó Cancún, pero antes de irse a la CDMX, fue a la Profeco, donde intentó levantar una queja contra el hotel, pero ellos le argumentaron que no podían hacer nada, porque ya había una investigación abierta y en proceso.

Avances en las investigaciones

La representante de la Red Internacional de Recreación, supo que la Fiscalía General del Estado ya está investigando y el ministerial a cargo ya entrevistó al personal de la habitación, quedó pendiente al gerente de la división de cuartos, y abundó que están por descargar todos los videos de las cámaras de video vigilancia del hotel.

Otros casos

Al mismo grupo de turistas le robaron trajes de baño y dinero, pero al no ser cantidades grandes y porque ya se tenían que ir a sus países de origen, no procedieron a denunciar, “este hotel tiene mala reputación”, afirmó la denunciante.

El hotel no quiso responder

La Verdad Noticias intentó contactar al hotel vía telefónica y a pesar de que atendieron amablemente al reportero y afirmaron que iban a dar su postura, no dieron respuesta, pasaron casi 30 minutos y nadie dio una declaración al respecto.