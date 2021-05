Acusan a Mara Lezama de uso de la imagen de AMLO en su campaña

Representantes de la alianza Va por Quintana Roo presentaron una queja en contra de la candidata a edil de la coalición Juntos hacemos historia, Mara Lezama por el uso de la imagen presidencial en sus eventos, en lo que dijeron es un acto desesperado por posicionarse tras el rechazo ciudadano a su candidatura.

Mayulí Martínez Simón, quien coordina la campaña de los candidatos a las presidencias municipales de la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por Quintana Roo, sostuvo que la queja será llevada hasta sus últimas consecuencias.

Representanntes de la alianza Va por Quintana Roo se quejan por el uso indebido de la imagen del presidente López Obrador en la campaña de la candidata del Partido Verde.

Mencionó que desde el pasado 12 de mayo, se entregó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el documento en el que se expone la queja o denuncia, por el uso indebido de la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en sus caminatas y en sus redes sociales.

“Solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para constatar lo que estamos denunciando, o ver sus caminatas”, señaló Martínez Simón quien precisó que la queja ya fue entregada al órgano electoral del Estado, para acreditar el señalamiento que hacen, porque a final de cuentas no se puede hacer uso de la imagen de otra figura política, dijo.

Señaló que, se ve que la candidata del Partido Verde, lo que hace es colgarse de una campaña que no es la suya, porque necesita estar a lado de la imagen del presidente debido a que no ha levantado su campaña, al menos no como ella y sus simpatizantes lo esperaban, lo que la coloca en desventaja electoral, recalcó.

Explicó que la acción emprendida por Mara Lezama y el Partido Verde, obedece a una estrategia política, “porque sabe que los números no le favorecen, lo que no le dijeron a Mara es que está cometiendo una infracción a la ley”, precisó tras insistir en que la ley no permite el uso de la imagen López Obrador, en ningún sentido.