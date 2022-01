Acusa Palazuelos inicio de guerra sucia en su contra

El Diamante Negro afirma que ante el sólido avance en la búsqueda de la gubernatura de Quintana Roo, han comenzado los ataques

El actor y empresario Roberto Palazuelos Badeaux, acusó el inicio de una guerra sucia en su contra, ante el respaldo que ha obtenido de la sociedad en la búsqueda de convertirse en el gobernador de Quintana Roo.

El Diamante Negro lanzó un nuevo video en el que asegura que han comenzado a denostarlo, pero aseguró que si ha comenzado la guerra en su contra, es porque avanza a paso firme en la búsqueda de la candidatura a gobernador.

Roberto Palazuelos destaca que ha recibido múltiples muestras de cariño y respaldo a su aspiración para ser gobernador de Quintana Roo

“Así como dijo el Quijote: si los perros ladran es porque vamos por buen camino. ¡Ni modo! Así son algunos políticos que vieron que voy en serio, y ya les dio miedo apenas vamos arrancando, y como vieron que tengo todo el apoyo de ustedes, pues empezaron con todas las tácticas de la vieja política: la guerra sucia”, advirtió Palazuelos en un video dado a conocer en sus redes sociales.

Manos limpias y uñas cortas

Sin embargo, el Diamante Negro aseguró que los propios quintanarroenses han visto como a los largo de más 20 años, ha trabajado y ha consolidado su vida en Quintana Roo, sin necesidad de recurrir a las mañas de los políticos.

“Pero yo tengo las manos limpias y las uñas cortas, todo lo que he logrado en la vida ha sido fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, ustedes me han visto crecer y convertirme en lo que hoy soy”, aseveró tajante el también abogado.

Palazuelos Badeaux confirmó que avanza firme en su lucha por convertirse en el candidato a gobernador de la alianza PAN-PRD-PRI, y reafirmó su compromiso por impulsar lo que ha hecho como empresario, generar oportunidades y procurar el bienestar de los quintanarroenses.

“Yo sigo para adelante y no me rajo, quiero ver a Quintana Roo crecer, porque amo a este estado, y ustedes me han ofrecido todo su cariño; ahora es tiempo de que le vaya mejor a la gente, quiero abundancia y quiero éxito para Quintana Roo, y que todas las familias tengan la oportunidad de salir adelante”, recalcó el Diamante Negro.

Por ello, reiteró, mantendrá firme su convicción de seguir trabajando por la sociedad, y desde la política, impulsar el desarrollo del estado.

“Por eso voy a seguir aquí, al pie del cañón, dándolo todo por Quintana Roo, como lo he dado siempre”, finalizó.