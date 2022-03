Acusa Haydé Saldaña violencia política, y doble moral en el PRD

Los jaloneos y denuncias al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no cesan. Esta mañana, la Consejera Política Nacional, Haydé Saldaña Martínez acusó de corrupción, violencia política y de doble moral, a lideres del partido que permitieron se infiltraran a las listas de candidatos a diputados gente ajena.

En un documento de tres cuartillas, la consejera nacional perredista apunta que ante los acontecimientos que se han suscitado desde el inusual nombramiento que hiciere el Partido Acción Nacional (PAN) a través del PRD, donde se ha hecho a un lado los principios de justicia, libertad, igualdad, democracia, paridad, etc.

A través de un comunicado, la consejar nacional del PRD Haydé Saldaña denuncia violenci politica, corrupción, y doble moral entre dirigentes del llamado partido del sol azteca en Quintana Roo.

Es aún más sorprendente sostiene, la designación de la hoy candidata a gobernadora Laura Fernández Piña así como toda la planilla que ayer se dio a conocer en Chetumal por el PRD, donde se impusieron dice, a la mayoría de los candidatos y candidatas a diputados y diputadas tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Por ello, expone que el secretario general, Rafael Esquivel Lemus quien representa al grupo de Nueva Izquierda, miente al decir que contaban con una indicativa de 35 consejeros de un total de 53, cuando ACCIÓN DEMOCRATICA NACIONAL (ADN) a la cual ella pertenece cuenta con la mayoría en el consejo estatal.

“Tan es así -indica-, que mi compañero Leobardo Rojas López este en la presidencia del PRD, donde claramente tratan de justificar burdamente la imposición que hubo de los espacios que deberían ser para liderazgos emanados del PRD o para externos que no fueran de partidos que contraponen los principios rectores de nuestros documentos básicos", acota.

Y abunda que, en la lista de plurinominales se le vetó de su legitima participación por el hecho de ser cercana a Julián Ricalde Magaña, de quien recordó dejó al PRD pese a haber sido de los más altos en la encuesta por el Distrito 1 de Isla Mujeres e incluso en varios de los distritos de Cancún, nombrando a Marcela Rojas, a quien dijo respeta.

Violencia política

Nunca podremos lograr y en mi caso como mujer, el no vivir violencia política, cuando existe corrupción, “desde los más altos niveles en la cúpula partidista del PRD con dadivas que van desde salarios hasta incentivos que la propia familia Mora le destina desde el Congreso del Estado a hijos o familiares del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva", acusa.

“Como comprenderán mis molestias son varias como la invisibilidad, la violencia, la corrupción, la inequidad que hoy veo y que me lastiman profundamente por ser totalmente contrarios a los principios partidarios cómo a la inmoralidad, el cinismo que hoy vemos y vivimos en las competencias electorales se están corriendo”, subraya.

Con mucha vergüenza asegura se da cuenta, que el partido -PRD-, viene como comparsa abanderado lo irracional, por mi parte lamento, el hacer público mi derecho de réplica, en total desacuerdo a las miles de mentiras que se han dado públicamente hacia mi equipo político, denostándonos e inventando excusas, como lo hizo el Secretario General -Rafael Esquivel-, quien representa a la familia del ex director de CAPA del Estado.

La también consejera nacional del PRD deja en claro que, siempre ha dejado testimonio de su trabajo y de sus posturas políticas en defensa de los derechos humanos y en especial de las mujeres; por lo anterior, agrega, no me iré de mi partido por que no dejaré mis y principios, mi moral, pero sobre todo el lugar que mis compañeros y compañeras consejeros, militantes, simpatizantes otorgaron en mi para representarlos como su dirigente.

Apenas el pasado, 11 de marzo, la consejera nacional del PRD, Saldaña Martínez, había anticipado que se daría una renuncia masiva de perredistas, tras la salida del ex edil benitojuarense, Julián Ricalde Magaña quien se sumó a Fuerza por México (FxM).

Y concluye, con un agradecimiento a todos -ustedes-, los medios que me permiten a través de este boletín expresar ese derecho que hoy más que nunca tratan de controlar o callar, el derecho a la libertad de expresión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!