Acusa Cristina Torres que la dejaron fuera por un proceso desaseado

Acusa Cristina Torres Gómez que mediante un proceso desaseado y corrompido la dejaron fuera de la contienda, pese a ello, asegura que no dejará las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y convoca a seguir defendiendo la 4T -cuarta transformación-, por el bien de México, sostiene.

En un video de casi ocho minutos, la diputada local Torres Gómez califica de proceso corrompido por supuestos acuerdos hechos bajo la mesa, la decisión que hubo para dejarla fuera de la contienda electoral 2021 por parte de Morena, pero advierte que ni eso, ni nada la van derrotar en sus intenciones y aspiraciones.

Menciona que el proceso en el que se eligió a Laura Beristain Navarrete como aspirante a la presidencia municipal por Solidaridad, no fue limpio… “no me van a detener y no me voy a dejar vencer. Nuestra sociedad ya no soporta incapaces”, manifiesta en su discurso vestida con una impecable guayabera.

De rostro adusto y con voz firme, Cristina Torres Gómez deja en claro que, a pesar de los ataques en las redes sociales, de las difamaciones en su contra, los memes para ridiculizarla y las ofensas directas continuará desde su trinchera trabajando por y, a favor de la comunidad en Solidaridad.

La legisladora exhibió como pobres de alma y de bajo nivel intelectual a quienes orquestaron la “guerra sucia” en su contra tras su salida de la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN), pues dijo que con sus memes e insultos, exhibieron su pobreza espiritual…”debe ser difícil vivir con ellos mismos”, les dijo.

En el mensaje transmitido desde su cuenta personal de Facebook, Cristina Torres quien fue presidenta municipal de Solidaridad de 2016 al 2018, sostuvo que no defraudará las causas sociales del municipio ni del Estado, tras manifestarse respetuosa de la ley y las instituciones, refiere en su discurso.

Insistió de nueva cuenta en que la ciudadanía no se deja engañar por la campaña de calumnias e injurias, instrumentada con la intención de generar temor al no poderla vencer. La sociedad no se presta a acuerdos de grupos selectos que sólo buscan sus beneficios y no perder sus privilegios, fustigó.