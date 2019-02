Acuerdan en Miami fortalecimiento del programa de calidad del transporte turístico de Cozumel

Como parte de las actividades que se realizan para fortalecer el sector de cruceros hacia México y, en particular hacia Cozumel y Mahahual, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de The Florida- Caribbean Cruise Association (FCCA por sus siglas en inglés), bajo la dirección de su presidente Michele Paige.

La reunión celebrada en Miami, Florida, versó sobre el seguimiento de los acuerdos entre las principales compañías de cruceros que arriban al Caribe Mexicano y que en 2018 reportaron más de 6.3 millones de cruceristas, lo que representa un crecimiento de 6.11% respecto el mismo periodo de 2017.

La mayor actividad de cruceros se registró en la isla de Cozumel, donde se reportaron más de 5 millones 019 mil visitantes y tripulantes, en tanto, en Mahahual se registraron un millón 355 mil visitantes y tripulantes, de acuerdo con el reporte anual emitido por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Durante el encuentro sostenido este lunes, la directora de la Administración Portuaria Integral (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña, presentó el status en temas de seguridad y adecuación de instalaciones de acuerdo a las conclusiones, calidad en el servicio de transporte turístico y acuerdos sostenidos en reuniones previas.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo (SEDETUR) Marisol Vanegas Pérez, propuso llevar a cabo la siguiente reunión en Cozumel, Quintana Roo, en donde se darían cita todos los actores relacionados con el tema del transporte turístico, a fin de anunciar el inicio de la primera etapa de la certificación del Distintivo T, consistente en la capacitación de mil chóferes y transportistas de los diferentes tipos de servicios turísticos de la isla.

La Secretaría de Turismo también presentó el programa de Responsabilidad Social Turística y el Programa ¨Pinta Tu Pueblo¨ para concretar una donación de 5 mil litros de pintura para pintar Cozumel e isla Mujeres y el inicio de un programa en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTM) que permita una estrategia de promoción propicia para impulsar el retorno de los turistas de crucero como destino de pernocta en Cozumel.

A la reunión asistieron el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín; Marisol Vanegas Pérez secretaria de Turismo; Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo; Pedro Joaquín Delbouis, presidente municipal de Cozumel y Rubén Olmos, asesor en asuntos Internacionales del gobierno de Quintana Roo.

Por parte de la FCCA se dieron cita Michele M. Paige, presidenta Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA); Adam Ceserano vicepresidente Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA); Carlos Estrada, director de Operaciones Portuarias Comerciales en Carnival Cruise Line; Micky Arison, presidente Carnival Corporation & Plc; Richard Sasso, presidente MSC Cruises (USA); Albino Di Lorenzo, vicepresidente de Operaciones MSC Cruises (USA); Howard Sherman, vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Ingresos Norw egian Cruise Line Holdings Ltd; Sandra Weir, vicepresidente de Desarrollo de Destino y Relaciones Gubernamentales Norwegian Cruise Line Holdings Ltd; Steve Moeller, vicepresidente Senior de Desarrollo Comercial Norwegian Cruise Line Holdings Ltd; Michael Bayley, presidente y director Ejecutivo Royal Caribbean International; Russell Benford, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales, Américas Royal Caribbean Cruises Ltd y André Pousada, director General Royal Caribbean Cruises Ltd.