Acuerdan SNTSS e IMSS incremento global del 5.70% por arriba de la inflación

El acuerdo en materia de incremento salarial y prestaciones se realizó en el marco del Congreso Nacional Ordinario del SNTSS.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron un incremento global del 5.70 por ciento por arriba de la inflación.

Este porcentaje de incremento será distribuido en 3.60 por ciento al sueldo tabular y 2.10 por ciento al Concepto 11 (prestaciones), el cual estará vigente del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021.

En el marco de la clausura del LIX Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, realizado en León, Guanajuato, el líder del sindicato, Arturo Olivares Cerda, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, resaltaron la coordinación entre ambas partes en beneficio de los trabajadores y la derechohabiencia.

Noticias Cancún

En su mensaje, Arturo Olivares dijo que la negociación no fue sencilla, pero que en todo momento se dejó claro que a pesar de la crisis económica que vive el país, el bienestar de los trabajadores debe ser una prioridad.

"Agradezco la apertura institucional por escuchar la demanda de los trabajadores. Al Maestro Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS por su sensibilidad y respaldo", apuntó.

Agregó que hay pendientes en materia de infraestructura médica, compra de insumos y ampliación de la plantilla laboral, asuntos que ya estamos platicando con el IMSS para darle solución.

El IMSS y su Sindicato de Trabajadores acordaron el incremento salarial que estará vigente durante un año.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció la aprobación del incremento salarial en un contexto complicado para la economía del país por la pérdida de empleos y disminución de salarios.

Es muy significativo porque es siempre para arriba y siempre para adelante.

Afirmó que la apuesta por la grandeza y defensa de la institución empieza por reconocer que la mayor fortaleza reside en su base trabajadora, su esfuerzo individual, pero también el colectivo y organizado que piensa siempre en el porvenir del Instituto y su derechohabiencia.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio éste, encargo, he tenido claro que la transformación del Instituto no solamente pasaba, sino que empezaba por construir una relación basada en la confianza y en el respeto con la base trabajadora.

No bastaba con buenas intenciones, había que dar certezas y actuar.

Zoé Robledo aseguró que en muy pocos meses Instituto y Sindicato construyeron una relación política sólida y, sobre todo, confiable, fue así como se apareció en nuestro horizonte la pandemia.

El COVID-19 puso a prueba los cimientos de esa naciente relación, enfrentaríamos juntos la pandemia o quizá hubiéramos fracasado separados.

El director general del IMSS señaló que en apoyo a los trabajadores del Instituto en el marco de la pandemia se les ha otorgado el Bono COVID y Notas de Mérito, estímulos económicos que han beneficiado a 182 mil trabajadores.

Además, subrayó que el Seguro Social no escatimó recursos, ni horas de trabajo para la seguridad de su personal médico, “en lo que va de la pandemia se han adquirido más de 30 millones de respiradores.

También entregaron cerca de 35 millones de cubrebocas, 2 millones de caretas, más de 25 millones de guantes y de batas y alrededor de 3 millones de googles.

Se reconoció la voluntad para lograr acuerdos que beneficien a trabajadores y derechohabiencia.

Afirmó que todo esto ha sido gracias a trabajadores y trabajadoras, y enfatizó que el líder sindical, Arturo Olivares, ha cumplido con el deber de velar por el bienestar de los agremiados, pues siempre ha estado abierto al diálogo y al acuerdo.

Informó que para el 2021 se cuenta con el presupuesto más grande en la historia del Seguro Social para conservación y remodelación de unidades: seis mil 135 millones de pesos, es decir, 15 por ciento más que en 2020.

Con esos recursos mejorará rubros como iluminación, calefacción, aires acondicionados, sistemas de seguridad, elevadores, ventiladores, cocinas, comedores, vestidores, residencias y otras obras que repercutirán en la seguridad de los pacientes.

