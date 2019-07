Activistas de Quintana Roo solicitan al Congreso Local incorporar el aborto como materia de salubridad general

Activistas de tres organizaciones civiles de Quintana Roo en conjunto con organismos nacionales exigieron que las autoridades legislativas atiendan los pendientes en torno al tema del aborto, esto debido a que a pesar de que en el estado es legal bajo cuatro causales específicas, el acceso al servicio es nulo, lo cual consideraron impide a las mujeres decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos.

Activistas de Marea Verde y REDefine de Quintana Roo recordaron que en septiembre de 2018 se presentó una iniciativa para la despenalización del aborto en el estado, y en marzo de 2019 se ingresó una iniciativa ciudadana ejecutada por Marea Verde bajo el mismo concepto, debido a que la entidad presenta muchos casos de mujeres en prisión por interrumpir el embarazo.

“El gobierno local no lo tiene incluido en el plan de salud sexual y reproductiva a pesar de que se estima que en el 2017 hubo un promedio de 8 violaciones sexuales en el estado por día - la posibilidad de que muchas hayan derivado en embarazos no deseados es 1 altamente probable y al no existir cifras de mujeres que hayan accedido a abortos legales y seguros por la causal de violación, podemos especular que este derecho no se garantiza en el estado”, señaló Sandra Cortés González, de Marea Verde Quintana Roo.

De acuerdo con la legislación vigente en el estado, la interrupción legal del embarazo solo es permitida en casos donde la mujer corra peligro de muerte, cuando el aborto sea espontáneo, o cuando exista alteraciones genéticas o congénitas en el producto y en casos en el que el embarazo sea por consecuencia de una violación, esto también establecido en la Norma Oficial Mexicana 046.

Los diputados de la XV Legislatura presentaron 313 iniciativas de ley durante los últimos tres años, de los cuales la mayoría se trataron de leyes que tenían que homologarse a nivel federal o aprobaciones a los presupuestos, actividad que se repitió en cada año fiscal.

El coordinador del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, detalló que en materia de productividad del congreso, no se tocaron leyes o iniciativas para la comunidad de la diversidad sexual, no se tocó a fondo el tema del aborto, por el contrario el trabajo del congreso fue modificación de leyes, la mayoría de bajo impacto, además del trabajo normal que deben realizar legisladores al aprobar los presupuestos de municipios y órganos autónomos del Poder Ejecutivo.