Activan rutas y horarios en Isla Mujeres para la recoja de basura

Presenta la recién estrenada alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, las rutas y horarios que se estarán aplicando para los trabajos en el ordenamiento y limpieza de Isla Mujeres.

Después de no tener ni siquiera un control y registro de los que ocurría en la dirección de Servicios Públicos, a partir del lunes iniciaran con rutas de recoja de basura.

La edil, quien estuvo acompañada por el director general de Servicios Públicos, Santiago Quiñónez Fernandez; del director de Recolección de Transferencia, José Guadalupe Ríos Chalé; de la directora de Alumbrado Público, Katherine Sulub Parra y del director de Parques y Jardines, José Antonio Cauich Graniel, realizó la presentación de los nuevos horarios y rutas que entrarán en función a partir del próximo lunes, para la recolección de basura en la isla.

La presidente municipal, indicó que el rezago que ha tenido en la isla, trajo consigo problemas graves en distintos factores, y que desgraciadamente la administración del gobierno anterior de Juan Carrillo Soberanis, dejó de herencia, sin embargo, añadió que desde el 30 de septiembre se estimaron entre 35 a 40 mil toneladas de basura en la Unidad de Transferencia, de los cuales, en los siete días que van de su gobierno se han logrado retirar en 75 góndolas, 1 mil 530 toneladas que representan 2 mil 306 metros cúbicos.

Informó a la población que los horarios y rutas sobre los trabajos de limpieza y ordenamiento en la isla, están pensados en ir resarciendo los problemas heredados a la brevedad posible en cumplimiento a la población isleña.

Gómez Ricalde, aseguró que encontró a una dirección general de Servicios Públicos en que contaba al 30 de septiembre con cerca de 40 mil toneladas de basura, y que desgraciadamente no se tiene un registro de número exacto de toneladas de basura, porque dejaron un 'cochinero', es decir, todo estaba en un completo desorden.

Abundó la alcaldesa que la administración anterior dejó un servicio elemental para la población, en total abandono, con mobiliario, equipo y maquinaria en mal estado porque nunca se le dio mantenimiento, añadió que existen camiones recolectores inservibles, rutas de recolecta inoperantes, por lo que se quedó sin recoger en la isla alrededor de 70 toneladas en las calles, de las cuales ya fueron recolectadas.

“Personal de trabajo sin equipo de protección, ni uniformes, edificio de servicios públicos en total abandono, parques y jardines en completo mal estado, no había herramientas, ni las más elementales. En el caso de alumbrado público no encontramos grúa, no habían escaleras y tampoco herramientas adecuadas, no existían luminarias de acuerdo al censo 2018, 2019, 2020 y 2021; en palabras simples nos dejaron sin nada, dejaron la isla abandonada en lo más elemental que son los servicios públicos municipales”, reclamó.