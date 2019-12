Acosador de mujeres en Cancún es exhibido y quemado en redes sociales

La imagen de un presunto acosador de mujeres en Cancún fue difundida por medio de las redes sociales como medida de advertencia para todas las féminas que pudiera toparse con el sujeto tengan cuidado y busquen rápidamente un lugar público para refugiarse, además de solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con lo revelado en la publicación realizada por la amiga de una víctima, por medio de un grupo de Facebook de cancunenses, el hombre que aparece en la foto siguió a la afectada desde una lavandería ubicada en la Portillo hasta la plaza comercial “Las Américas”, donde la mujer decidió entrar buscando resguardarse.

A pesar de ser un lugar público con vigilancia, el señalado continuó acosando a la joven siguiéndola dentro del centro comercial por más de una hora, hasta que por fin la asustada adolescente con logro encontrar ayuda dentro de una tienda, donde decidieron auxiliarla y logró tomar una fotografía del presunto acosador.

“#ExhibeAlAcosador ���� Este tipo siguió a mi mejor mejor amiga desde una lavandería en la Portillo hasta las plazas las Américas estuvo más de una hora siguiéndola por las tiendas hasta que una tienda la refugio y la chava de esta tienda le tomo esta foto y ella alcanzo a escaparse, ayúdenme a hacer viral a este tipo para que entre todas nos cuidemos, chicas manténganse siempre alertas!!!!” (sic).

Los comentarios por este hecho no se hicieron esperar, pero en esta ocasión se apreciaba una seria división de opiniones, por un lado muchas usuarios manifestaron su molestia ante esta situación de violencia contra las mujeres, sin embargo, otros calificaron la publicación como algo inventado.

“Por comentarios como los que te encuentras por acá, es por lo mismo que se sigue normalizando el acoso y los feminicidios. ¿Para que esperar a que el instinto sea cierto y te hayan ya secuestrado? Mejor fallar y que estés con vida. ¿Cuál fama? Hay quienes ni quieren hablar de lo que les pasa porque luego viene la gente a comentar cada tarugada quitándole valor a la confesión. Y no porque una desaparición haya terminado en confusión y borrachera no por eso todas las demás desapariciones son lo mismo. Hay quienes ya no regresan..”, refiere el comentario de una mujer.

