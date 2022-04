Acosa hombre a una jovencita en camión de la R-60 en Cancún

Tristemente todos los días las mujeres que se trasladan de un lugar a otro en el transporte público, principalmente camiones y combis, sufren de acoso y este día se dio a conocer el caso de la joven Regina G., quien el pasado 25 de abril sufrió de dicho delito, cuando un hombre, en varias ocasiones, le arrimaba sus partes íntimas.

La víctima difundió dos videos, de 25 y 36 segundos, en ambos materiales, se muestra claramente cómo el presunto, con toda la intención, se tocaba y arrimaba su cuerpo hacia el brazo de la dama; de acuerdo con su declaración, ella iba a bordo del camión de la Ruta 60 con destino a la avenida conocida como “Las Torres”.

“NIÑAS, jamás me imaginé publicar algo de este grado pero lamentablemente esto me sucedió, me sentí taaaan incomoda que en verdad me quede en shock, no sabía cómo reaccionar ante esta situación que solo comencé a grabar para poder mandárselo a uno de mis amigos y a mi novio como evidencia si me llegaba a pasar algo al bajarme del camión”, escribió.

La jovencita tuvo miedo

Detalló que esto sucedió justo después de salir de la universidad e iba con rumbo a su casa, ella subió al camión y se sentó, pero no se percató que un sujeto ya lo estaba observando, relató que pasaron 15 minutos y el hombre se levantó, ella pensó que iba a bajar, pero lo único que hizo fue pararse frente a ella.

“Ahí fue cuando comenzó todo, el tipo empezó a tocarse “discretamente” y fue cuando yo me incomode y me empecé a recorrer y aún así seguía acercándose a mí, rozando su cuerpo con mi brazo y en ese momento decidí comenzar a grabar, NO pude gritar y NO pude pedir ayuda porque NO venían muchas personas en la unidad”, contó Regina.

Señaló que primero esperó que se baje el hombre para ella lugar bajar, sin embargo, indicó que tuvo miedo y en ese momento no decidió pedir ayuda, “POR FAVOR tengan muchísimo cuidado y no cometan el mismo error que yo, NO SÉ QUEDEN CALLADAS” concluyó la señorita.

Recomendaciones:

Llamar al 9-1-1

Descargar la aplicación Alerta Violeta

Mandar ubicación en tiempo real con algún familiar o persona de confianza

Mandar mensaje por todos los medios posibles en cada parada o punto donde uno esté

En caso de peligro, gritar y pedir ayuda a personas alrededor

