Acepta Ayuntamiento añejo adeudo a volqueteros en Chetumal.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco reconoció un adeudo de casi 400 mil pesos con cinco sindicatos de volqueteros, con lo cual conjuró la protesta que estaba programada para realizarse este jueves en Chetumal.

De acuerdo con el secretario general del sindicato Caja Roja, Antonio González Notario, ya se programaron mesas de trabajo para acordar el procedimiento para el pago de los recursos de un adeudo que data de la administración de Luis Torres Llanes.

Como oportunamente informó La Verdad Noticias, los sindicatos de volqueteros habían programado una manifestación frente a Palacio Municipal en demanda del pago de los servicios brindados para la recolecta de basura en Chetumal.

Con diversos argumentos, el Ayuntamiento había rechazado efectuar y reconocer el pago, de ahí que se había programado el movimiento de protesta, en el cual se sumarían morto repartidores.

Antonio Gonzáles dejó en claro que determinaron no realizar la protesta, tras el reconocimiento de la auroridad municipal del adeuod, aunque solamente fijaron un plazo de 24 horas para que se determine cuándo y cómo se les pagará.

Nosotros solo estamos garantizando un día nada más para que nos atiendan y para que nos garanticen el pago, pero en caso de que no sea así pues ya casi estamos en fin de semana y los camiones normalmente no brindan servicios así que en caso de no obtener soluciones pues entonces yo creo que entonces veremos que acciones tomar con las unidades.