Acelera el paso proyecto de parquímetros en Playa del Carmen

Con un avance cercano al 10% el sistema de parquímetros que brindará servicio en la zona centro de la ciudad de Playa del Carmen ya empieza a ser notorio gracias a la pinta de pasos peatonales, banquetas y la preparación de una calle modelo para enseñar a la gente del municipio cómo operará el sistema, dio a conocer Diego Gracidas, representante legal de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano.

Para tal fin, indicó el titular, la calle modelo será la que rodea el antiguo palacio municipal y que incluirá pintar el paso peatonal, el tipo de cajones que se van a implementar y las zonas de resguardo. “(Los trabajos) incluyen las zonas de balizamiento, es decir la pinta de los cajones de estacionamiento, la pinta de los cruces peatonales, la señalización horizontal, los letreros de no estacionarse, los letreros de pago y los letreros restrictivos”,comentó en entrevista.

Agregó que el avance de los trabajos solo se ve limitado por la desconfianza de algunos vecinos sin embargo reconoció que aunque pudieran equivocarse en algunas mediciones o en conceptos de pintar estos se pueden corregir, lo importante -dijo- es hacerle ver a la gente que no se está pintando nada fuera del marco legal, al contrario, reconoció lo que viene a hacer esto es un ordenamiento de la vialidad al que no estamos acostumbrados.

“Este tipo de acciones nos van a empezar a llamar la atención, no son enemigos, al contrario es un amigo de la ciudad que va a venir a mejorar la vialidad”, puntualizó Diego Gracidas al tiempo que reconoció que aunque ya iniciaron los trabajos y pronto serán visibles los parquímetros y los cajones de estacionamiento eso no indica que ya estén en operación, por lo que a partir del 1 de octubre hasta el día último de noviembre existirá una etapa de familiarización en donde no se va a cobrar.

Finalmente afirmó que el proyecto da empleo a 45 personas y crecerá a 280, así mismo que las acciones en ningún momento pretenden dañar la ciudad, sino al contrario, estas medidas le permitirán a Playa del Carmen seguir conservando ese aire de ciudad de recuerdos vivos sin lo agobiante de un caos vial.